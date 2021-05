Retail, il Covid riduce i canoni a Parigi, Londra e New York

A causa della mancanza di turisti vie come Bond Street, Sloane Street, Oxford Street e Regent Street hanno sofferto della scarsità della domanda e dell’offerta immobiliare crescente, mentre location di “quartiere” come Brompton Crosse c Kings Road beneficiano degli acquisti delle comunità locali.

La disponibilità è alta: in Bond Street ci sono 36 shop sul mercato, in Oxford Street 80, 30 in Regent Street.

Il trend oggi privilegia piccoli spazi e affitti per tempi brevi. «È una sfida affittare un negozio per un milione all’anno, anche perché la domanda per “flagship store” è davvero limitata - dicono dall’ufficio di C&W di Londra -. Non solo. Molte grandi catene retailer stanno razionalizzando il proprio portafoglio. È il caso di marchi come Debenhams, New Look, H&M, Inditex group, Forever 21, Abercrombie and fitch, Victoria secrets. E tanti puntano a cambiare location. Pochi gli ultimi deal in questo senso ma per brand come De Beers, Vaschi jewellers, Versace, Brunello Cuccinelli, Canali, Balenciaga, Nanushka, Mango, Swarovski».

A Parigi il tasso di sfitto è del 10-15% e i canoni prime sono stabili. La domanda è in crescita e anche i nuovi sviluppi stanno anticipando il ritorno dei turisti. Soffrono gli Champs-Elysées, dove i canoni scendono ma restano superiori a 16mila euro al mq all’anno, e il Marais. I canoni più elevati si trovano poi in rue Saint-Honoré e avenue Montaigne.

«A New York Madison avenue è stata colpita dalla mancanza di turisti e dalla partenza dei residenti per la Florida, il Connecticut e gli Hamptons. Per cui oggi la disponibilità è cresciuta del 40% e i canoni scesi del 18% a 7.500 dollari al mq all’anno» dice Eric Le Goff, executive managing director dell’area retail America per Cushman & Wakefield. I canoni hanno tenuto, invece, sulla Fifth avenue (all’altezza di 49th-60th street), scendendo solo del 3,9% in un anno, e al Meatpacking (-7,9%). Brand come Valentino, La Perla, Lacoste e Cartier hanno invece affittato spazi a Soho. «Ma in generale si cercano spazi più piccoli» conclude.