Retail di lusso: nuovo store Stimm nell’ex caveau della Banca d’Italia

3' di lettura

Lo shopping come terapia, momento rigenerante all'interno di un contesto particolare e curato: questa è Stimm (il nome sta per Shopping Therapy in My Mind), che nelle regioni del Nordest conta su sei store per un totale di oltre 7mila metri quadri di superficie, uno shop online e un outlet, un private label e una strategia di espansione.

Una storia di famiglia e di negozi

I fratelli Denis e Roni Casagrande rappresentano oggi la seconda generazione. Il primo, nel 1977, era stato “Belmondo”, negozio di calzature aperto da Ottavio e Angela Casagrande a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Roni Casagrande, il maggiore dei due figli, entra a far parte dell'azienda nel 1984, il fratello minore Denis lo segue nel 1994. Nello stesso anno, sempre nella cittadina trevigiana, viene inaugurato un nuovo store totalmente incentrato sull'offerta di abbigliamento, che mira a soddisfare una domanda crescente di prodotti sempre più selezionati e qualificati. La partenza è fulminea e la sinergia fra i due negozi genera un volano di richieste che porta un'estensione dell'offerta, accessori compresi.

Loading...

Negozi ad alta fidelizzazione

I clienti visitano entrambi i negozi, così da coprire totalmente le proprie esigenze di acquisto. Qualche anno più tardi, nel 1998, stimolati dalle richieste di un pubblico sempre più numeroso ed esigente, i coniugi Casagrande avviano i lavori di un ampliamento che segna le basi per la realizzazione di tutti i punti vendita che verranno aperti negli anni successivi. La svolta nel concept design degli store avviene grazie all'incontro con Antonio Mastrorocco, founder e direttore creativo di FutureNet. LaBelmondo ha appena acquisito una superficie commerciale di 1.000 mq. a Conegliano e, proprio grazie all'intervento di Mastrorocco, sperimenta il primo format basato sul riuso adattivo e sull'upcycling di arredi vintage industriali, che diventa un valore aziendale e il principio guida per la realizzazione di tutti i punti vendita. Per l'inaugurazione in vetrina vengono presentati dei manichini sul lettino di uno psicanalista, accompagnati dal claim: Shopping Therapy.

A Belluno nell’ex caveau della banca

Oggi Stimm è un punto di riferimento nel settore del retail multimarca per la sua capacità di interpretare e anticipare gusti e tendenze con un approccio innovativo e visionario. Tutti gli store, unici e diversi l'uno dall'altro, adottano il riuso adattivo di arredi vintage industriali. È stato così anche per l'ultimo ad aprire, il punto vendita di Belluno: 1.500 metri quadri su tre piani nel Palazzo Navasa-Colle, in pieno centro, per una vetrina di prestigio che è anche un contributo alla valorizzazione del cuore storico della città.

I locali che ospitano l'ultimo punto vendita Stimm nel settecentesco edificio, occupano le aree del caveau, il piano terra e il salone della precedente sede della Banca d'Italia. Questa superficie è parte del recupero, ma anche fulcro, di un piano immobiliare di ampia portata, del valore di circa 40 milioni di euro, realizzato dalla Filù srl dalla famiglia Chemello e da F&C Project partecipata da Chemello e Francavilla, manager storici di Luxottica. Una iniziativa sostenuta con entusiasmo anche dalle istituzioni locali per il rilancio della città, importante polo turistico e commerciale, nonché porta di accesso alle Dolomiti patrimonio Unesco dal 2009.