Retail oltre la pandemia: a Roma apre Maximo tra folla e un concept nuovo Aperto nel giorno del black friday il nuovo centro commerciale Maximo. Un investimento di circa 400 milioni di euro a 10 anni dalla posa della prima pietra e dall’architettura innovativa, descritta da chi ha firmato il progetto architettonico di Paola Pierotti

4' di lettura

Le immagini, nell’ultimo weekend di novembre, hanno suscitato polemiche (per il numero di visitatori e il non facile distanziamento sociale). Ma è anche l’immagine reattiva di un settore molto penalizzato dai lockdown di questo 2020. I ogni caso, c’è un concept dietro al Centro Commerciale Maximo, la nuova destinazione per lo shopping inaugurata a Roma nel giorno del black friday, co-firmato, per gli interni e per la direzione artistica da Design International ltd.

