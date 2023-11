Retail, via Monte Napoleone è al centro delle riaperture

Ascolta la versione audio dell'articolo

Considerata da molti un caso a sé tra le strade dello shopping di alta gamma, europee e del resto del mondo, via Monte Napoleone con alcune delle sue traverse, è da sempre in continua evoluzione e trasformazione, ma dopo il Covid c’è stata un’accelerazione che non accenna a scemare.

Le aperture più attese prima di Natale sono quelle di Chanel e Gucci: la maison francese inaugurerà il 25 novembre una boutique nella parte centrale di Monte Napoleone, di fronte alla pasticceria Cova e all’angolo con Verri, la “via del tempo”, dove Pisa Orologeria ha da pochi mesi riaperto il rinnovato flagship, affiancato da boutique monomarca frutto di partnership con maison dell’alta orologeria.

Verri è anche la via che ospita il temporary store di Gucci, che vorrebbe aprire il nuovo spazio, che si trova accanto a quello di Chanel e di fronte a Prada, entro la fine del mese. Ma è una corsa contro il tempo, perché in tutta Monte Napoleone artigiani e architetti specializzati in retail del lusso sono impegnati nei cantieri che porteranno alle aperture del 2024, a cominciare dai nuovi monomarca di Bulgari, Louis Vuitton e Tiffany. Nelle scorse settimane hanno aperto inoltre le rinnovate boutique di Loewe, Iwc, Panerai e Jaeger LeCoultre e da Ferragamo e in altri edifici della via fervono ulteriori lavori. Grandi novità, sempre in tema retail di alta gamma, per 10 Corso Como.

Il concept store ideato da Carla Sozzani 30 anni fa e diventato un vero e proprio marchio, nonché ristorante e boutique hotel, prosegue il percorso di rinnovamento promosso dall’imprenditrice Tiziana Fausti, che acquisì 10 Corso Como nel 2020. I lavori per il negozio sono iniziati questo mese e coinvolgono l’intero edificio, che si trova, appunto al 10 di corso Como, una delle vie più frequentate della zona Garibaldi. Gli ambienti ripensati saranno svelati in diversi momenti, a partire dalla primavera 2024. Contestualmente alla presentazione dei nuovi spazi, 10 Corso Como presenterà un calendario di mostre e un programma per ampliare il confronto con la città. La rinnovata offerta culturale di 10 Corso Como includerà mostre dedicate alle intersezioni dei linguaggi creativi, con una particolare attenzione alla fotografia, alla storia della moda e alle arti applicate. Un iniziale ciclo di mostre d’arte contemporanea, concepito dal critico d’arte e curatore Alessandro Rabottini, metterà in luce alcuni aspetti del contributo dell’arte nel dibattito attuale intorno alla moda. Info: www.10corsocomo.com