Renata Colorni, la signora del libro che ha attraversato il Novecento

«In quella notte del 1943, ero sulle spalle di Adriano Olivetti. E piangevo. Perché io, che non avevo ancora quattro anni, volevo stare con mia mamma Ursula, che portava invece sulle spalle mia sorella Eva, più piccola. Eravamo partiti a piedi da Lanzo d’Intelvi, sopra il lago di Como, dove eravamo sfollati. Nel bosco di montagna, bisognava rimanere in silenzio, per proteggere la nostra fuga verso la Svizzera. E, quindi, le mie lacrime e i miei singhiozzi costituivano un pericolo reale. Adriano, mentre camminava in salita con me sulle spalle, continuava a dirmi: “Piccolina, se stai brava, per te c’è questa cioccolata”. Io, dall’alto, guardavo la tavoletta di cioccolato bianco che lui mi mostrava e, per dispetto e perché naturalmente volevo la mamma e non mi importava nulla della cioccolata, rispondevo: “Io non la voglio la cioccolata bianca. Io la voglio marrone”».

Quella notte Renata Colorni bambina attraversò le Alpi fino a Bellinzona, la cittadina del Canton Ticino dove approdavano gli esuli italiani – in fuga chi per motivi politici e chi per ragioni razziali – dall’ultimo fascismo, che era insieme notturno, debole e violento. Per tutta la vita Renata – anzi, come si è detto per anni nell’editoria milanese “la Renata” – ha fatto proprio questo: ha attraversato. Ha attraversato il Novecento, con le sue contraddizioni e i suoi dolori, le sue personalità e le loro ombre, la scrittura e il pensiero che sta (o non sta) dietro di essa, il privilegio di lavorare con i libri e sui libri, la felicità bambinesca riconosciuta da chi sa che ci sarà sempre un altro Simenon – magari un titolo minore, non importa – o un Philip Roth («il più grande di tutti») da leggere per la prima volta o da rileggere. E lo ha attraversato misurandosi costantemente con gli autori più rappresentativi della narrativa e della poesia, della cultura civile e politica occidentale, in particolare europea. Sulle spalle dei giganti, appunto, quasi che quella notte sulle spalle di Adriano abbia lasciato un segno nel suo destino: «Olivetti era veramente qualcosa e qualcuno di particolare. Tanti anni dopo, mia mamma Ursula sarebbe stata male per un aneurisma: io e le mie sorelle, mentre sembrava del tutto assente, le facevamo vedere le immagini della famiglia e degli amici. Lei ha avuto un sussulto di riconoscimento e di gioia quando le abbiamo messo davanti agli occhi la foto di Adriano».

Renata Colorni è nella sua casa di Milano, vicino a Sant’Ambrogio. Ci incontriamo qualche giorno prima che lei parta per le vacanze che trascorrerà prima a Lerici e poi nella Maremma toscana di Scansano. Da poco tempo si è trasferita in questo appartamento. «Il precedente era più grande – racconta – questo è più piccolo, ma è molto confortevole e luminoso. Ci sto bene. La zona mi piace. E mi piace molto il giardino interno del palazzo. Anche se, per un problema di spazio, ho dovuto eliminare un terzo dei miei libri. Ho proceduto con dei criteri in apparenza razionali che, però, non hanno funzionato fino in fondo. Prima di tutto ho eliminato i libri di cucina, che non mi ero mai accorta di avere in quantità enorme. Poi ho rinunciato a tutta la saggistica-pubblicistica della mia giovinezza. Quindi, ho pensato di togliere dai miei scaffali i singoli libri degli autori di cui possedevo le raccolte complete. E ho fatto male. Me ne sono pentita. L’altro giorno mi sono resa conto di non avere più Una questione privata di Beppe Fenoglio che per me con la sua forza, la sua originalità e in fondo la sua anomalia resta una delle voci migliori della letteratura italiana. Ho provato grande fastidio e dispiacere. Certi libri si leggono soltanto nella loro versione autonoma e unica. In questa forma, hanno come una vita propria. Appena tornerò a Milano dalle vacanze, ne comprerò di nuovo subito una copia. Ho una gran voglia di rileggerlo».

Nel salotto, dove entra la luce del mezzogiorno dell’estate inoltrata, si trovano – fra i mille altri – i libri di Isaac Bashevis Singer e Tom Wolfe, Philip Roth e Marguerite Yourcenar. In cucina, dove ci spostiamo mentre lei termina la preparazione del pranzo, è appesa sulla parete una fotografia in bianco e nero di Ferdinando Scianna che ritrae un Jorge Luis Borges sorridente ed enigmatico sotto un cielo siciliano. «Avrei voluto cucinare del pesce, ma non l’ho trovato bello questa mattina. Ho preferito fare un roastbeef», dice mentre lo inforna.

Renata Colorni ha attraversato il Novecento con la forza di una vita intellettuale che assomiglia per rigore e per fertilità ai tagli su tela di Lucio Fontana e con la ineluttabilità di un destino familiare che ricorda un misterioso e articolato geroglifico egizio: la madre Ursula autrice di un emozionante e dimenticato Noi senzapatria e il padre, Eugenio Colorni, studioso di filosofia della scienza e di psicoanalisi e fra gli estensori del Manifesto di Ventotene, ucciso nella Roma del 1944 dalla Banda Koch; lo zio Albert Hirschmann teorico dell’economia dello sviluppo, la sorella Eva economista e moglie di Amartya Sen, il secondo marito della madre Altiero Spinelli – uno dei fondatori culturali e politici dell’Unione europea – come padre emotivamente e affettivamente acquisito.