Rete fissa, fibra e mobile con lo stesso operatore: ecco i vantaggi. Guida alle offerte disponibili

Fino a cinque euro al mese di sconto sul canone e/o un aumento considerevole dei GB a disposizione. Sono questi i vantaggi tipici che possiamo ottenere se affidiamo rete fissa e sim mobili a uno stesso operatore, a quanto emerge da un'analisi delle offerte ora in vigore.

Risulta che gli operatori italiani stanno spingendo di più negli ultimi mesi su offerte di questo tipo. Ossia premiano gli utenti che da loro prendono più servizi, fissi e mobili. Lo fanno però in modo diverso rispetto al passato, quando si trovavano solo offerte convergenti “rigide”, che imponevano insomma di prendere assieme l'intero pacchetto, fisso e mobile con la stessa attivazione. Adesso c'è più flessibilità, in modo da ridurre la barriera all'ingresso. Permettono a chi è già cliente di rete fissa di abbinare una (o più) sim mobile a un prezzo ridotto, anche con portabilità del numero. O, a chi ha già una sim mobile, di accedere a offerte fisse a un prezzo scontato.

Tim

Va detto che alcuni operatori, come Tim e Vodafone, offrono maggiori alternative e opportunità. Altri invece si concentrano su poche semplici soluzioni. Tim si caratterizza con la gamma Unica, che ha una formula unica sul mercato. Chiunque abbia una rete fissa a casa con Tim, e la domiciliazione su conto corrente o carta, può abbinare all'offerta sei numeri di cellulare a propria scelta, intestati anche a persone diverse dal titolare del fisso. Quei numeri mobili devono essere ovviamente di Tim o portati in Tim (con cambio operatore mobile) e, con Unica, ricevono gigabyte illimitati in Italia più 6 GB in Europa.

Come condizione di fair use Tim stabilisce che si possano scambiare al massimo 600 GB al mese, che è un quantitativo molto generoso. Lo si supera al solito soltanto su rete Wi-Fi familiare con vari dispositivi connessi (tra cui la tv per lo streaming; il mio router segnala che su fibra sfioro i 700 GB mensili). Tim ha poi offerte mobili dedicate a chi ha il fisso con lei: Premium Famiglia, 9,99 euro al mese per 5 GB in 5G, minuti e sms illimitati; l'utente lo può comunque convertire a GB illimitati se lo rende sim Unica.

Vodafone

Vodafone ha invece anche un'offerta scontata su fisso: Internet Unlimited – fibra 2,5 Gigabit - costa 2 euro al mese in meno a chi ha il mobile con quest'operatore; 22,90 euro al mese.Ha anche un'offerta di altro tipo: Family+ a 9,99 euro al mese, tutto illimitato, esclusiva per chi ha la rete fissa con quest'operatore.In più Vodafone ha offerte “convergenti” tutto incluso: 34,90 euro al mese per Family Plan, che include fibra fino a 2,5 Gigabit, minuti illimitati a casa e sulla sim, dove sono illimitati anche sms e GB, in 5G.