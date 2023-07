Rete pericolosa: aumentare la percezione dei più giovani su privacy e cybersecurity

Un quadro utile

«Il quadro che emerge dal rapporto SmartBus fornisce un'analisi molto utile sul tema della conoscenza e della sicurezza informatica evidenziando l'importanza della formazione. La scuola italiana sta operando sia sull'innovazione tecnologica che sulla trasformazione digitale con un piano che vuole accompagnare gli studenti nell'acquisizione delle competenze digitali e progetti sempre più omogenei ed estesi, con una formazione che riguarda anche gli insegnanti e che coinvolge maggiormente i genitori e le famiglie. Puntiamo a un'educazione digitale diffusa», ha dichiarato Paola Frassinetti.

«Ringrazio Huawei e Parole O_Stili per il contributo che, con questo rapporto, hanno dato ai cittadini e alla politica nella comprensione di un fenomeno fondamentale come la cybersecurity. La sicurezza informatica ha e avrà un peso sempre maggiore nelle vite degli italiani e in quelle delle istituzioni. I risultati emersi sono in parte incoraggianti: i nostri giovani hanno una buona dimestichezza e conoscenza degli strumenti informatici a loro disposizione, ma non sono ancora del tutto consci dei pericoli della rete. Da questo punto di vista, la politica può fare molto per sensibilizzare gli utenti di smartphone, tablet e computer. Non a caso, la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e definitivamente approvato il 13 luglio 2021», ha commentato la senatrice Daniela Sbrollini.

Il progetto

Il progetto “SmartBus” lanciato in Europa nel 2019, si inserisce nell'ambito di TECH4ALL, il programma globale di Huawei che pone la tecnologia al servizio delle persone e dell'ambiente con numerosi progetti portati avanti in tutto il mondo insieme a partner locali e internazionali con l'obiettivo di promuovere l'inclusione digitale e la conservazione della natura. Dal lancio e fino a settembre 2022, SmartBus ha visitato più di 300 scuole in 8 Paesi, tra cui Spagna, Portogallo, Belgio e Paesi Bassi, coinvolgendo oltre 65.000 tra studenti, genitori e insegnanti.L'iniziativa approda in Italia nel 2023 grazie alla collaborazione con Parole O_Stili, associazione che si pone l'obiettivo di responsabilizzare ed educare gli utenti della Rete a scegliere forme di comunicazione non ostile, e in un tour di oltre tre mesi tocca 15 città di 5 regioni italiane, coinvolgendo circa 4.500 studenti di 206 scuole e circa 600 cittadini.

Scuola, tutti gli approfondimenti La newsletter di Scuola+ Professionisti, dirigenti, docenti e non docenti, amministratori pubblici, operatori ma anche studenti e le loro famiglie possono informarsi attraverso Scuola+, la newsletter settimanale de Il Sole 24 Ore che mette al centro del sistema d'istruzione i suoi reali fruitori. La ricevi, ogni lunedì nel tuo inbox. Ecco come abbonarsi Le guide e i data base Come scegliere l’Università e i master? Ecco le guide a disposizione degli abbonati a Scuola+ o a 24+. Qui la guida all’università con le lauree del futuro e il database con tutti i corsi di laura Lo speciale ITS Il viaggio del Sole 24 Ore negli Its per scoprire come intrecciare al meglio la formazione con le opportunità di lavoro nei distretti produttivi delle eccellenze del made in Italy. Tutti i servizi





Loading...