Rete Telecom, Kkr chiama il fondo pensione canadese

Kkr apre il dossier della Rete Tim ai canadesi di CPPIB. Il più grande fondo pensione pubblico del Canada, che gestisce in totale 400 miliardi di euro, secondo alcune fonti, sarebbe stato contattato dal fondo Usa per partecipare all’investimento in Netco. Il gigante canadese avrebbe così avviato delle valutazioni per affiancarlo in posizione di minoranza. Stando a quanto ricostruito da Il Sole24 Ore, i colloqui tra Kkr e CPPIB sarebbero oramai ben avviati e il via libera dei canadesi, che sembrerebbero...