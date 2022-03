Rete Tim al bivio tra Cdp e Kkr. Quattro mesi per decidere

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il passato è racchiuso nell’impietoso -14% dell’avvitamento in Borsa che ha cancellato quattro mesi di illusioni. I conti Telecom Italia (Tim) del 2021, falcidiati dall’impairment, si sono chiusi in profondo rosso, con 8,7 miliardi di perdite. E quei 50,5 centesimi scritti sulla sabbia da Kkr sono stati spazzati via dagli eventi: di fatto la prospettiva di un’Opa totalitaria non esiste più e il titolo è tornato dove stava prima della manifestazione d’interesse del fondo Usa, sotto i 30 centesimi....