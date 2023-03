Rete Tim, Cassa Depositi e Prestiti convoca il Cda per l’offerta con Macquarie

Ascolta la versione audio dell'articolo

La convocazione è per domani, domenica 5 marzo. A quanto Il Sole 24 Ore ha potuto verificare Cdp ha convocato il Cda straordinario propedeutico al lancio della sua offerta con Macquarie. Dalla prossima settimana quindi Tim dovrebbe trovarsi con due offerte sul tavolo: quella già presentata da Kkr, per la quale il Cda Tim ha chiesto miglioramenti entro fine marzo e quella in arrivo da parte di Cdp e Macquarie.

