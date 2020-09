Rete Tim e Open Fiber alla prova dell'integrazione: i nodi tecnici Differenze e sinergie tra i due network spiegate da esperti di telecomunicazioni, ingegneri e advisor di Simona Rossitto

Differenze e sinergie tra i due network spiegate da esperti di telecomunicazioni, ingegneri e advisor

5' di lettura

Con il via libera a Fibercop, la società della rete secondaria (che va dalle centrali agli armadi di Tim), e la lettera di intenti Cdp-Tim, è partito il progetto per l'integrazione della rete dell'ex monopolista con quella di Open Fiber. Progetto che comporta, tra l'altro, diversi nodi tecnici da superare, varie soluzioni da valutare e adottare. La situazione, sottolineano gli esperti sentiti da DigitEconomy.24 (report del Sole 24 Ore Radiocor e di Luiss Business School), si presenta diversa a seconda che si considerino le aree nere ad alta densità abitativa, le aree grigie, dove a oggi non c'è la fibra fino alla casa e dove c'è o ci sarà un solo operatore, e quelle bianche, a fallimento di mercato. Per Roberto Opilio, ex capo della rete di Tim e oggi director Italia e Sud Europa del Fondo Cebf, «le due reti non sono incompatibili, ma bisogna scegliere uno dei due modelli quando coesistono. E questo vuol dire che prima si fa la fusione e prima si possono avere le ottimizzazioni, più si va avanti con gli investimenti, più costosa e difficile diventa l'ottimizzazione».

I diversi scenari nelle aree bianche, nere e grigie

Le due reti, dichiara Alfonso Fuggetta, professore del Politecnico di Milano, «non sono facilmente integrabili, ma possono essere complementari. Dove, cioè, ci sono già due reti, difficilmente queste ultime saranno integrate, ma si dovrà valorizzare l'ftth (fibra fino alla casa). Dove invece, tipo nelle aree bianche, Open Fiber dovrebbe ancora investire in fiber to the home, come vincitrice dei bandi, e Tim sta già andando con l'fttc (fibra fino all'armadio), probabilmente converrà investire direttamente sull'ftth. Nelle aree grigie invece, aree per i quali i bandi devono ancora essere fatti, si potrà lavorare in sinergia puntando da subito sull'ftth». Mario Mella, Ict advisor ed ex cto di Fastweb vede possibile un raccordo anche nelle aree dove c'è sovrapposizione. Le reti di Tim e Open Fiber, spiega, nelle aree nere dove spesso coesistono «sono molto simili e sono integrabili senza grosse difficoltà. Quanto al livello di compatibilità, si tratta solo di raccordarle nei cosiddetti punti di snodo a livello stradale. Tim ha i propri armadi, Open Fiber i suoi. Non sono esattamente nello stesso posto ma si tratta di creare raccordi di poche decine di metri, non stiamo parlando di niente di particolarmente complicato o costoso». Per quanto riguarda le aree grigie, prosegue Mella, «la situazione è migliore perché, non essendoci ancora copertura in ftth, si può pianificare e progettare la rete nel migliore dei modi sfruttando tutte le possibili infrastrutture esistenti. Si possono così ottimizzare i progetti in modo da minimizzare gli scavi e i disagi, con abbattimento di costi e ottimizzazione dei tempi». Nelle aree bianche, a bassa densità, «oggi costruire una nuova rete in fibra è oggettivamente molto complicato e costoso: collegare poche case richiede spesso molti scavi e lunghe trafile per ottenere i permessi. In queste zone, a tendere, avendo a disposizione le infrastrutture Tim, possiamo aspettarci delle grosse sinergie, grazie alla disponibilità di tutta la rete su pali di Tim che potrà esser impiegata al meglio per la posa aerea dei cavi in fibra ottica, in modo più semplice, veloce e poco costoso».



Il perimetro da conferire nella rete unica, uno degli aspetti della due diligence



Il primo tema da chiarire, premette Roberto Opilio, «è il perimetro delle due reti che vengono messe assieme, se non è chiaro questo è difficile capire quanto siano effettivamente compatibili. Da quello che si legge sui giornali, cioè se l'integrazione dovesse riguardare la rete primaria di Tim, Fibercop e Open Fiber, si sta mettendo assieme un sistema nervoso completo (la rete di Of) con i cinque sensi (la parte di rete che Tim conferisce). Se si paragona infatti la rete di Open Fiber all'intero sistema nervoso del corpo umano (con un cervello, ovvero la rete core, una rete di aggregazione e trasporto, ovvero il sistema nervoso periferico, e una rete di accesso, ovvero i 5 sensi), la rete primaria e secondaria di Tim, cioè la rete di accesso, rappresenterebbe solo l'ultima parte, i cinque sensi». Nel comunicato stampa sull'accordo con Cdp, Tim già annunciava che si sarebbe valutato il conferimento in Fibercop della rete primaria. Al momento il perimetro da conferire nell'eventuale società delle reti, con eventuali rami d'azienda che potrebbero in teoria andare anche oltre la rete di accesso (formata dalla primaria e dalla secondaria), è oggetto di due diligence.