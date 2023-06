Rete Tim, Kkr in vantaggio al rush finale in vista del cda di giovedì

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’offerta di Kkr sembra essere la migliore e Telecom Italia potrebbe dunque avviare trattative in esclusiva con il fondo americano per la vendita di Netco. Tutto questo però, eventualmente, avverrà solo a valle della riunione del consiglio d’amministrazione di giovedì 22 giugno 2023. Quello sarà l’appuntamento decisivo. O comunque in cui si capirà la direzione che potrebbe prendere il dossier Netco che oggi, lunedì 19 giugno 2023, è stato oggetto di una riunione del board in cui si è operato un primo screening delle due proposte sul tavolo: quella di Kkr e quella di Cdp-Macquarie.

Per quest’ultima a pesare ancora, almeno nel giudizio dei consiglieri, sarebbero i nodi Antitrust visto che Cdp e Macquarie sono i due azionisti di Open Fiber. In questo quadro le soluzioni suggerite nella proposta, che prevederebbero in estrema sintesi una cessione delle aree nere (quelle nelle zone più remunerative, concorrenziali, dove esiste più di una rete in funzione), non sono state considerate adeguate.

Loading...

Ecco che la proposta Cdp-Macquarie di 19,3 miliardi risulterebbe, in termini di gradimento del Cda, cedente rispetto a quella di Kkr da 21 miliardi (comprensivi di due di earn out) salita nell’ultima tornata di rilancio a 23 (ma con due miliardi in più legati a una serie di condizioni e caveat).

La manche decisiva si giocherà per giovedì 22. Solo allora potrebbe arrivare un via libera a una sorta di esclusiva “light”, tale da permettere l’aggregazione di altri soggetti, come ad esempio F2i che nei giorni scorsi come ha confermato con Radiocor l’ipotesi di coinvolgimento nel dossier Netco di Tim.

In questo quadro, sul tema sono intervenuti anche i manager. NoiD e Cnq, due associazioni di dipendenti molto attive, hanno scritto una lettera aperta in cui si legge che «in questo contesto riteniamo che sia arrivato il momento di garantire innanzitutto l’avanzamento del Piano già definito nella sua articolazione operativa e straordinaria». Insomma, una richiesta di serrare i ranghi in un momento in cui il Cda – in cui la scorsa settimana è stato cooptato Alessandro Pansa con la bocciatura, di fatto, del candidato di Vivendi Luciano Carta – è chiamato a una decisione che dovrà comunque misurarsi con il niet di Vivendi che da tempo ha fatto capire di voler chiudere il capitolo delle offerte per concentrarsi su altro.