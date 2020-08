Rete unica, via libera del governo. Telecom verso il 50,1%, governance condivisa L'ipotesi di lavoro è quella di una società per la rete unica nella quale Tim potrebbe mantenere il 50,1%, quindi una maggioranza, ma che avrà una governance 'terza'

Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim (Ansa)

Via libera del Governo al percorso per la creazione di una società unica per gestire la rete a banda larga. A quanto si apprende, al termine del vertice di maggioranza odierno è stato dato il via libera unanime al percorso individuato fra Cdp e Tim per la costituzione della società che gestirà le infrastrutture della rete unica a banda larga. All'incontro hanno partecipato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Gualtieri, Patuanelli, Pisano, Bonafede, Franceschini e Speranza, con Andrea Orlando e Luigi Marattin. L'amministratore delegato di Cdp Fabrizio Palermo è stato invitato all'incontro e, a quanto si apprende, in quella sede ha illustrato i contenuti della trattativa.

Tim e Cdp stringono dunque per arrivare alla realizzazione di una rete unica delle Tlc in Italia. Un incontro tra i due amministratori delegati di Tim e di Cdp, Luigi Gubitosi e Fabrizio Palermo si è tenuto ieri (25 agosto) e possibili altri faccia a faccia potrebbero esserci nei prossimi giorni in vista del Cda di lunedì della società telefonica. Il confronto punta alla definizione di un Memorandum of Understanding (Mou), in pratica una lettera di intenti, già prima del consiglio di amministrazione che dovrebbe scorporare nella nuova società Fibercop la rete secondaria prevedendo l'ingresso del fondo usa Kkr.

L'ipotesi di lavoro è quella di una società per la rete unica nella quale Tim potrebbe mantenere il 50,1%, quindi una maggioranza, ma che avrà una governance 'terza'. L'obiettivo è quello di ottenere il via libera delle autorità di regolazione europee sul riconoscimento che si tratta di una società “non verticalmente integrata”, in grado quindi di superare i rilievi antitrust e di accedere ai fondi pubblici, come quelli del “recovery fund”.

La struttura dell'operazione che porterà a integrare Open Fiber mette d'accordo le diverse forze politiche: prevede separazione dell'infrastruttura in una società controllata da Tim ma con una presenza forte di Cdp e una governance condivisa a garanzia della 'terzietà'. Un progetto studiato per rassicurare le Authority sul tema della concorrenza, il cui via libera è condizione imprescindibile perchè la Cassa depositi e Prestiti vi prenda parte.

L’incontro che ha accelerato la trattativa

La macchina, messa in moto dal Governo è avviata e con o senza Enel, questa è l'indicazione che arriva, si andrà avanti. L'incontro tra gli ad Luigi Gubitosi e Francesco Palermo ha dato il 'boost' che serviva e sembrano aver trovato la convergenza, sulla base della proposta presentata da Tim per l'integrazione con Open Fiber. Il lavoro prosegue serrato e possibili altri faccia a faccia potrebbero esserci nei prossimi giorni ma Tim incassa già l'apprezzamento della Borsa con il titolo schizzato in rialzo del 5,09% a 0,388 euro. I sindacati delle tlc sono schierati a favore del progetto e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiedono un tavolo per non trascurare la riflessione sulle ricadute occupazionali. E ricordano che “ altre soluzioni, come scissioni, non permettono di competere con i colossi di Cina e Usa” e “ impensieriscono molto sul piano della tenuta occupazionale”.