Rete unica, in campo anche la Rai. Il dossier va all'esame del board Prende quota il dibattito sulla rete unica dopo che anche Mediaset ha fatto presente la sua volontà di prendere parte alle discussioni, a seguito della sentenza della Corte Ue di Andrea Biondi

Italia poco connessa, con Covid rete sotto stress

Anche la Rai in campo sul dossier rete unica. Secco «no comment» da Viale Mazzini, ma a quanto risulta al Sole 24 Ore il Cda della tv pubblica, in programma giovedì 10 settembre, dovrebbe esaminare il dossier a seguito del quale dovrebbe arrivare un mandato del board all'ad Fabrizio Salini a prendere contatti – con ogni probabilità con Cdp – per discutere della possibilità di sedersi al tavolo di AccessCo: il progetto per unire FiberCop (con asset di Tim e Fastweb) e Open Fiber.



Fronte aperto

