Rete unica, Grillo attacca Open Fiber e chiede a Cdp di salire in Tim In questo modo, dice Grillo, “avremmo la maggioranza di Tim per avviare la creazione di un'unica società integrata rete mobile, 5G, banda ultra-larga. Evitando che due soggetti con partecipazioni statali (cioè Tim e Open Fiber, che hanno entrambe Cdp come azionista) si facciano la guerra”

(REUTERS)

«Cambiare subito l'amministratrice delegata di Open Fiber che non è all'altezza, fare entrare Cdp in Tim con un'ulteriore cifra del capitale che deve essere pari a quella di Bollorè e, dalla posizione di forza di Cdp proporre ai francesi di vendere».

Sono le proposte di Beppe Grillo, sul suo blog, per procedere alla realizzazione di una rete unica in fibra ottica in Italia. In questo modo, dice Grillo, «avremmo la maggioranza di Tim per avviare la creazione di un'unica società integrata rete mobile, 5G, banda ultra-larga. Evitando che due soggetti con partecipazioni statali (cioè Tim e Open Fiber, che hanno entrambe Cdp come azionista) si facciano la guerra». Per questo progetto, continua Grillo, «il ceo di Cdp Fabrizio Palermo, è pronto a spiegarne i dettagli?».



Grillo sottolinea, a monte di queste conclusioni, «il completo fallimento dell'operazione Open Fiber, la società che avrebbe dovuto spingere la digitalizzazione e lo sviluppo della fibra in tutta Italia».

Enel, azionista al 50% di Open Fiber alla pari di Cdp, «purtroppo non è compatibile con questo progetto, perché pretende di amministrare Open Fiber, comportandosi da 'padre padrone' e non semplicemente da azionista».

Conte: buona idea rafforzare quota Cdp in Tim

Il rafforzamento della quota dello Stato in Tim (tramite Cdp) fino al 25% per consolidare il progetto di realizzazione di una rete unica in fibra ottica in Italia, come proposto da Beppe Grillo, «è una buona idea, è uno dei percorsi che stiamo valutando anche se non posso dare ora soluzioni concrete». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento alla festa del Ilfattoquotidiano.it. «La banda larga - ha spiegato Conte sollecitato dal direttore Peter Gomez - è un progetto specificato nel piano di rilancio, certo dire ora che vogliamo salire al 20%, al 25%, al 10% implica passaggi societari, significa confrontarsi sul mercato».

Attualmente i principali azionisti di Tim sono il gruppo francese Vivendi con il 23,94% e Cdp con il 9,89%, segue il fondo Elliott con il 6,98 per cento.