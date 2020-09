«Rete unica italiana è passo avanti rispetto al modello britannico Openreach»

Bisognerà mettere assieme le forze manageriali e tecnologiche di Tim e di Open Fiber, ma, dal mio punto di vista, ho sempre apprezzato le qualità di queste due società. Certo ci sarà la difficoltà di integrare le strutture di rete, bisognerà prendere il meglio delle due. D'altra parte c'è un aspetto interessante dell'accordo: l'apertura alla partecipazione degli altri operatori alla società di rete. In FiberCop, la società della rete secondaria scorporata da Tim, c'è già la partecipazione di Fastweb. Una problematica che abbiamo sempre avuto nella regolamentazione riguarda il caso dell'operatore che può comprare l'accesso alla rete senza investire nell'infrastruttura.



Lei ritiene preferibile che gli operatori retail investano nelle reti. Ma questo è il contrario del modello wholesale only previsto nel codice europeo delle comunicazioni elettroniche.



Il modello wholesale only si può applicare in due diversi contesti. Una rete unica wholesale only oppure una concorrenza tra operatore verticalmente integrato e operatore wholesale only. Il modello wholesale only non ha problemi di accesso, perché tutti i clienti sono uguali, non è in concorrenza con i suoi clienti. Il problema è per l'operatore verticalmente integrato. In tutte queste materie tuttavia non c'è una risposta definitiva e molti problemi in Italia sono dovuti alla storia di Telecom Italia. Adesso si è creata una situazione nuova con investitori in infrastruttura come i fondi Kkr, Macquarie: si tratta di un contesto molto interessante.



Da un lato puntare agli investimenti sulla rete, dall'altro tutelare la concorrenza almeno a livello retail. Quali rimedi per equilibrare la situazione?



Occorre rafforzare la governance della società di rete e il ruolo dell'Organo di Vigilanza. Inoltre è importante la possibilità che gli operatori alternativi entrino nella società della rete. Un grosso problema, che accomuna i Paesi europei, è poi l'esistenza di una pressione concorrenziale troppo forte con prezzi troppo bassi. Adesso i consumatori possono avere accesso a tutta la scienza e conoscenza del mondo al prezzo di una pizza, 10 euro al mese. Tutto ciò non consente agli operatori, che ogni anno si impoveriscono, di fare gli investimenti. Bisogna rivedere il livello di regolamentazione per mantenere la concorrenza ma in modo che non sia micidiale.