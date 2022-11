Rete unica, stop al piano. Cdp L’opzione di un sistema misto

Dalle parti di Cdp il “sollievo” è sicuramente arrivato dall’avere avuto un’indicazione chiara sulla chiusura del capitolo MoU per andare verso altro, che con ogni probabilità significherà operazioni di sistema in cui la Cassa potrà comunque avere un ruolo centrale. Dal punto di vista tecnico gli scenari più gettonati al momento sembrano quello di uno spinoff della rete, tramite una scissione proporzionale del titolo, o il conferimento della rete a una newco o anche un’operazione che passerebbe attraverso un’Opa con vari soggetti per agire su Tim in fase successiva al delisting.

Quest’ultima sarebbe una mossa più market friendly, ma non banale da congegnare. La scissione presenta altri problemi. Il primo: servirebbe un processo autorizzativo con l’ok dell’assemblea degli azionisti delle risparmio tutt’altro che scontato. Secondo, come rivelava ieri nel suo report Intermonte: «La ripartizione del debito tra le due società e la necessità di procedere o meno con una conversione delle azioni di risparmio o in alternativa lasciare una doppia classe di azioni per ciascuna società quotate a valle della scissione».

Oggi il Cda straordinario

Si vedrà. Intanto oggi è giornata di Cda straordinario di Tim che dovrebbe portare alla sostituzione del consigliere uscito a fine settembre Luca de Meo. Dovrebbe subentragli Stefano Proverbio (McKinsey), ma non è il solo in lizza. C’è poi il tema dell’azione di responsabilità nei confronti dell’ex ad Tim Luigi Gubitosi e del precedente consiglio per il deal stretto con Dazn. Di ieri invece la nomina di Elio Schiavo, attualmente Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di Tim, come nuovo ad Noovle, la società del gruppo specializzata nel cloud, al posto di Carlo d’Asaro Biondo.