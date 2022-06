Rete unica, tempi più stretti: entro luglio l’offerta per Tim

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un mese di tempo. Tanto ci vorrà, secondo quanto riferito al Sole 24 Ore da fonti qualificate, per rendere “vincolante” il dossier della Rete Unica tra Tim e Open Fiber. Entro luglio, sarebbe stabilito nel memorandum of understanding siglato da Tim, Open Fiber, Cdp, Kkr e Macquarie, dovrebbe infatti concretizzarsi l'offerta da parte dei potenziali compratori per la società della rete di Tim.

Questo passaggio, evidentemente, sarà possibile solo dopo la presentazione del piano industriale...