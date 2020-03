Retelit a caccia di azioni per finalizzare l’acquisizione di Brennercom La controllata Rds lancia un’ops sul 7,23% del capitale sociale: l’obiettivo è raccogliere 15 milioni di euro di quote a sostegno dell’operazione da 52 milioni con la società di Bolzano, il cui closing è atteso per fine luglio di Matteo Meneghello

Retelit Digital Service, interamente controllata da Retelit, ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale sul 7,23% della controllante, di cui già detiene il 2,34%. Lo dice un comunicato precisando che l’offerta riguarda un massimo di 11.875.000 azioni ordinarie Retelit e che non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni. Si considerano persone che agiscono di concerto con l’offerente sia Retelit (in quanto soggetto che controlla l’offerente e che come detto detiene già indirettamente il 2,34% della società), sia l’amministratore delegato Federico Protto (detiene lo 0,06% del capitale), sia il presidente Dario Pardi che i consiglieri di amministrazione Valentino Bravi, Mirko Endrizzi ed Ennio Baracetti; quest’ultimo detiene l’1,41% del capitale sociale.



La nota ricorda che lo scorso agosto l’assemblea di Rds ha autorizzato l'acquisto di azioni Retelit — da utilizzare come corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie, a servizio di piani di incentivazione o per incrementare l’efficienza della struttura finanziaria — tramite offerta di acquisto o scambio, sul mercato o con altre modalità.

L’obiettivo dell’offerta, spiega la società, è acquisire in tempi ristretti un pacchetto cospicuo di azioni da utilizzare come corrispettivo nel contesto dell’acquisizione dell'intero capitale sociale di Brennercom, operazione da 52 milioni il cui closing è previsto per fine luglio e in relazione alla quale, in base agli accordi, una quota di 15 milioni del valore riconosciuto per la realtà tlc di Bolzano potrà essere pagato mediante azioni. L’offerta risulta poi utile anche a sostenere i piani di incentivazione azionaria riservata ad amministratori e dipendent e, precisa la società, «consentirà anche di mantenere un’elevata quota di flottante, in linea con irequisiti di quotazione sul segmento Star di Borsa Italiana». L’offerta, infine, «consente il miglioramento temporaneo della redditività per unità di capitale impiegato: la temporanea riduzione del numero delle azioni in circolazione determinerà, a beneficio di tutti gli azionisti, l’aumento dell’utile per azione, a parità di utile di esercizio».



Retelit è una realtà italiana attiva nell’infrastruttura in fibra ottica e nei

progetti per la trasformazione digitale, quotata allo Star. Il capitale sociale della società, ricorda la nota , è pari a 144.208.618,73 euro, suddiviso in 164.264.946 azioni ordinarie prive di valore nominale. Per quanto riguarda i soci rilevanti, nell’azionariato figura con il 14,37% Lptic–Libyan posts telecommunications information technology company (la media company di stato libica), insieme alla tedesca Axxion (con il 9,99%) e alla finanziaria Fiber 4.0 spa (con il 13,86%).

Il comunicato spiega che sarà riconosciuto a ciascun aderente all’offerta un corrispettivo in contanti pari a 1,60 euro «cum dividendo» per ciascuna azione portata in adesione e acquistata dall’offerente (vale a dire Rds). Lo scorso 12 marzo 2020 il consiglio di amministrazione di Retelit ha approvato i risultati consolidati del gruppo (chiuso con ricavi in crescita del 14% a 83 milioni e un ebitda di 34,8 milioni, +7%), proponendo la distribuzione di un dividendo di 0,02 euro per azione. Il controvalore complessivo massimo dell’offerta, in caso di integrale adesione, è di 19 milioni di euro.