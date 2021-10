Retelit pronta a contribuire al cloud di Stato una volta svelate le regole

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Anche Retelit, gruppo di tlc e Ict che possiede una rete in fibra e svariati data center, vuole entrare nella partita del cloud nazionale, la "nuvola di Stato" in cui saranno trasferiti i dati della Pa. La società è pronta a collaborare quando saranno chiare, spiega Federico Protto a DigitEconomy.24 (report del Sole 24 Ore Radiocor e della Luiss Business School) le regole del gioco. Quanto alle modalità per configurare il polo nazionale di Stato, il manager suggerisce di non utilizzare il modello di gara tradizionale, ma fare in modo di usare tutte le eccellenze in campo. A tenere poi le fila rispetto ai vari aspetti del cloud, da quello tecnologico all'interoperabilità dei dati tra le varie Pa, servirebbe un ente, magari interno del ministero dell'Innovazione, che supervisioni. «Una volta che saranno svelate le regole – chiosa Protto – vogliamo dare il nostro contributo alla configurazione del nuovo polo».

Di recente cordate come Almaviva-Aruba e Tim-Sogei-Cdp-Leonardo si sono fatte avanti per il cosiddetto ‘cloud' di Stato, qual è la vostra posizione?

La nostra posizione si basa su quanto finora ha dichiarato il ministro dell'Innovazione e della trasformazione digitale, Vittorio Colao, e si baserà sulle regole per la partecipazione che a oggi non sono state del tutto svelate. Questi sono i due punti di partenza fondamentali. In questo momento stiamo osservando. Ma essendo soggetti rilevanti nel settore del cloud, abbiamo comunque delle idee, delle proposte.

Quale ruolo può giocare Retelit?

Innanzitutto, bisogna chiarire che il tema del polo strategico nazionale si può declinare lungo tre dimensioni. La prima è quella tecnologica, ovvero quale tecnologia scegliere, ad esempio tra quelle di Google, Microsoft o altre in campo. Noi, dal canto nostro, abbiamo i nostri data center, le nostre tecnologie, molto distribuite sul territorio. Poi c'è la questione dei dati, la quale a sua volta può essere divisa in due aree: la sicurezza e il trattamento del dato. Anche su questo fronte abbiamo le competenze per poter contribuire al progetto nazionale. C'è, a questo proposito, un aspetto, a cavallo tra la tecnologia e la politica, che è quello della condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni. È un tema molto importante. Innanzitutto, infatti, occorrono regole per implementare il polo strategico nazionale, ma anche regole per un accordo tra le pa, in modo tale che, ad esempio, quando presentiamo una pratica, non si debba rimettere tutti i dati ogni volta che si dialoga con un'amministrazione diversa. Il terzo tema, ma non in ordine di importanza, è quello delle applicazioni. Retelit lavora con un migliaio di enti, soprattutto della pa locale, ai quali sta offrendo servizi utili e importanti per la trasformazione digitale. In conclusione, il processo per la realizzazione del cloud nazionale è molto più ampio rispetto agli slogan circolati.