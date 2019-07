Retelit spinge sulle acquisizioni e riorganizza le aree di business

Ma non è solamente l’M&A. È importante, per l’appunto, il riassetto del business che dovrebbe completarsi tra ottobre e novembre prossimi. La riorganizzazione, per essere meglio compresa, necessità di ricordare l’oggetto sociale della società. Retelit, al di là del cavo intercontinentale AAE-1, divide l’attività in tre aree. C’è il “Wholesale nazionale”. Vale a dire, essenzialmente, una duplice operatività: dare in concessione la rete (fibra spenta) ad operatori nazionali oppure offrire loro capacità di banda (sempre attraverso il proprio network). Poi va ricordato il “Wholesale internazionale”. Ad esso può ricondursi, ad esempio, il cosiddetto B-end. Cioè: il gruppo consente alle telecom internazionali di collegare, tramite la sua infrastruttura, le sedi domestiche delle multinazionali presenti in Italia. Infine c’è il “segmento business”. Qui sono ricompresi i servizi a valore aggiunto offerti, essenzialmente, alle imprese: dalla sicurezza informatica all’archiviazione dei dati fino al disaster ricovery.

Ebbene: il “segmento business” sarà appannaggio di una delle due newco (ancora senza nome). Il “wholesale” (nazionale e internazionale) e il cavo AEE-1 (previo consenso di tutti i membri internazionali del Consorzio) verranno invece ricondotti all’esistente Retelit digital service. La volontà è valorizzare al meglio i due business; oltre poi agevolare, in ipotesi, l’ingresso di nuovi investitori. La governance rimarrà unitaria con il potere d’indirizzo in capo alla capogruppo (Retelit Spa). Le due nuove realtà, però, avranno cda distinti e dovrà pagarsi una nuova licenza per le tlc. Al che può sottolinearsi che, per una telecom di ridotte dimensioni, la mossa può fare storcere il naso. Ad esempio rispetto alla dinamica dei costi. Retelit rigetta l’obiezione. La società afferma che la riorganizzazione permetterà un migliore incremento del business. Inoltre diverse funzioni (dalla finanza agli acquisti) non saranno duplicate. In conclusione il basso incremento degli oneri, dice sempre l’azienda, sarà più che compensato dalla valorizzazione degli asset.

Fin qui alcune considerazioni su M&A e riassetto aziendale. Ma quale l’andamento organico delle attività? L’accelerazione del “Business”, come indicato nel piano d’impresa 2019-2023, è essenziale. Il suo incremento annuo medio ponderato è di circa il 25% (quello del “wholesale nazionale” è intorno al 2%). L’espansione fa soprattutto leva sulla trasformazione digitale delle imprese. Un processo che richiede, oltre all’infrastruttura di rete, l’acquisizione e immagazzinamento di dati. E poi la loro elaborazione e gestione. Si tratta di un contesto in cui, ad esempio, l’adeguamento di simili operazioni alle esigenze del cliente è essenziale. Di qui la domanda dei servizi cui, ricorda la stessa società, Retelit può aggiungere l’offerta infrastrutturale. Una presenza sull’intera filiera industriale, aggiunge la telecom, che costituisce un atout importante.

Rischio concorrenza

Sennonchè il risparmiatore sottolinea il rischio. La concorrenza da parte delle big tech, tra le altre cose nella “nuvola informatica” o nei data center, è in aumento. Un contesto che può limitare le prospettive d’espansione nei servizi di aziende come Retelit. La società professa ottimismo. In primis, viene ricordato, il mercato tecnologico è per definizione molto competitivo. Ciò detto, ribadisce l’azienda, la presenza sull’intera filiera industriale consente, al di là della completezza dell’offerta, di contenere i prezzi. Infine Retelit ricorda che, generalmente, i grandi(o medi) player non si focalizzano sulla personalizzazione dei servizi. Quindi, conclude la società, esiste lo spazio per crescere.