Reti e formazione per il futuro green di Torino

Naturalmente si tratta di vedere, innanzitutto, se e come una dinastia imprenditoriale giunta alla sua quinta generazione sarà in grado di co-gestire, nella transizione verso l’auto elettrica, un gruppo sorto da una fusione paritetica ma a trazione francese, in base a nuovi procedimenti operativi sul piano tecnologico e a diverse piattaforme modulari da realizzare su una stessa linea a costi decrescenti. «Siamo nati meccanici» soleva dire l’avvocato Agnelli, quando gli si chiedeva, all’estero, come la Fiat avesse fatto a trasformare Torino in una sorta di Detroit in miniatura, in quanto era stata appunto una cultura del lavoro di matrice artigianale e con una specifica professionalità nella meccanica a rendere possibili i successivi passaggi della Fiat dal taylorismo al fordismo, dalla prima linea di montaggio alla produzione standardizzata in grande serie, in virtù dell’innesto di particolari capacità ingegneristiche e progettuali.

Di certo, la transizione all’elettrico, con l’adozione di piattaforme di ultima generazione, tali da sfornare vetture in ogni settore (a cominciare da quello delle ibride) e da piazzare sempre più anche nel mercato asiatico, (dove dominano i colossi cinesi e giapponesi e la Volkswagen intende affermarsi), costituisce una sfida estremamente difficile rispetto alle partite in Europa e nelle Americhe. Ma la Fca lo sa bene e s’è andata preparando a tal fine su impulso di Sergio Marchionne. Inoltre esistono a Torino sia un habitat di piccole e medie imprese specializzate in attività di progettazione e ricerca, nella componentistica e nel design sia un patrimonio di esperienze, alcune delle quali maturate via via, per opera di grandi player, in altri campi della mobilità e dei mezzi di trasporto, sotto la spinta dell’automazione e dell’hi-tech. Perciò la nascita di Stellantis potrà agire da stimolo e da traino per una gamma di ulteriori opportunità e prospettive, nonché per un ampliamento di iniziative e rapporti internazionali.

È vero, peraltro, che queste implicazioni e ricadute di segno positivo non sono scontate, ma comportano rilevanti interventi di ordine strutturale e robusti input in termini competitivi. Anche per questo occorre che alla comparsa di Stellantis, ossia di uno storico accordo finanziario e industriale a livello europeo in un settore strategico cruciale, faccia seguito una valida politica industriale da parte del nostro governo, come è già avvenuto in Francia, a sostegno di Psa. L’“e-rivoluzione” richiede la messa a punto di una politica volta a coniugare lo sviluppo di un adeguato sistema infrastrutturale con una batteria consistente di investimenti nell’istruzione e nella formazione di capitale umano, ai fini di una migliore qualità del lavoro e dei servizi. Che è quanto sostiene oggi anche la Cgil, all’insegna di nuove forme di partecipazione sindacale e di relazioni industriali, dopo che per tanto tempo aveva seguitato, in particolare a Torino, a coltivare le suggestioni di certi vecchi schemi di “rifondazione sociale” massimalisti e operaisti. D’altro canto, Stellantis può dar vita, se i suoi artefici attueranno effettivamente i loro propositi innovativi, a un importante modello di sviluppo, imperniato sulla creazione in ambito comunitario di campioni di statura sovranazionale e particolarmente sintonizzati con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e digitale perseguiti dalla Next Generation Eu.