Retroattività, discriminazioni e azzardo: la riforma Npl diventa un boomerang

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

«Se ne sconsiglia vivamente l’applicazione sulle cessioni già effettuate». Più chiara di così la Banca d’Italia non poteva essere. Era il 2020 quando, in una memoria presentata al Senato, Via Nazionale sottolineava le criticità che si ponevano con il disegno di legge che cercava di venire in aiuto dei debitori in sofferenza, permettendo loro di ricomprare il loro debito a prezzi di saldo. Quando, nella nuova legislatura, la stessa identica proposta (portata avanti sempre dall’attuale ministro Adolfo...