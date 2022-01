Tlc: Vodafone e Iliad in trattative per fondere le attività in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vodafone e Iliad sono in trattative per concludere un accordo in Italia che unirebbe le rispettive attività, Lo hanno detto all’agenzia Reuters fonti che hanno familiarità con la questione.

Le discussioni tra le due società sono in corso ed entrambe le parti stanno attivamente studiando modi per concludere un legame delle rispettive attività in Italia, hanno affermato le fonti, parlando in condizione di anonimato.

Iliad, che farà il suo debutto nella banda larga fissa in Italia il 25 gennaio, sta lavorando con la banca d’investimento Lazard sui suoi piani strategici in Italia, ha detto una delle fonti, avvertendo che un accordo non è però certo. In caso di successo, l’accordo creerebbe una società di telecomunicazioni con una penetrazione del mercato mobile di circa il 36% e ricavi combinati di quasi 6 miliardi di euro.

Iliad e Vodafone hanno rifiutato di commentare, mentre Lazard non era immediatamente disponibile per un commento.