Revenge porn: anche dai minori segnalazioni e reclami al Garante privacy

2' di lettura

Spazio per la tutela dei minori nel Dl riaperture approvato il 7 ottobre in Consiglio dei ministri. L'articolo 9 del provvedimento (decreto legge 139/21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 241 dell'8 ottobre 2021) estende agli ultra 14enni la possibilità di segnalazioni al Garante privacy per il revenge porn, ovvero la diffusione di immagini intime di qualcuno senza il suo consenso e con scopi vendicativi, estorsivi o ricattatori.

Il nuovo articolo del Codice Privacy

Introdotto l'articolo 144-bis al Dlgs 196/2003, ovvero al Codice della Privacy, secondo il quale «chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'articolo 612-ter del Codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante». Quest’ultimo, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento Ue 2016/679 e degli articoli 143 e 144, predisponendo indagini.

Loading...

Si precisa inoltre che «quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela» e che ai fini della segnalazione, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti anche soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612- ter del Codice penale relativo alla diffusione illecita di immagini.

Gli strumenti a disposizione

La previsione costituisce un salto in avanti notevole, che pone al centro dell’attenzione per la prima volta direttamente i minori di 18 anni, che sempre più spesso sono oggetto di revenge porn. Sinora ai minori era consentito fare segnalazioni all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza relativamente a situazioni che presentassero violazione o rischio di violazione dei loro diritti. Secondo la nuova previsione ora lo stesso minore potrà rivolgersi al Garante privacy tramite i due strumenti previsti: reclamo a mezzo raccomandata A/R o Pec oppure segnalazione, che è più immediata, e che può essere inoltrata anche tramite mail ordinaria, un indirizzo di posta elettronica però che sia ben identificabile.

Il reclamo

Il reclamo può essere sottoscritto direttamente dall’interessato oppure, per suo conto, da un avvocato, un procuratore, un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro. In tali casi, è necessario conferire una procura da depositarsi presso il Garante assieme a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del reclamo presentato. Il reclamante potrà far pervenire l’atto utilizzando la modalità ritenuta più opportuna: consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante a Roma o inoltrandolo a mezzo raccomandata A/R o inviando messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it, solo se si dispone in quest'ultimo caso però di posta certificata per l'invio.