Revenge porn, gli stop decisi dal Garante quintuplicati nel 2023

Sono più che quintuplicati i provvedimenti adottati dal Garante privacy per bloccare in via preventiva la diffusione, tramite piattaforme digitali e senza l’assenso dell’interessato, di immagini o video sessualmente espliciti, come avviene con i reati di revenge porn in cui la motivazione è la vendetta e di sextortion che punta invece sull’estorsione di denaro. Nei primi undici mesi di quest’anno gli interventi sono stati 264 contro i 51 dell’intero 2022,mentre le segnalazioni delle vittime sono più che triplicate.

Ma ad aumentare sono anche i casi trattati dalla polizia postale dopo la commissione del reato e la denuncia. In particolare quelli di sextortion che, sempre nei primi undici mesi del 2023, sono già stati il 29% in più di quelli del 2022. Crescita più lieve invece per il revenge porn: fino a novembre i casi trattati erano 259, mentre nel 2022 erano stati 245. L’incremento è dovuto soprattutto all’aumento delle vittime maschili, che quest’anno rappresentano il 29% del totale contro il 21-22% degli anni precedenti. Il revenge porn ossia la diffusione non consentita di immagini o video per vendetta (spesso da parte degli ex), ma anche per invidia o rivalità, è comunque un reato commesso principalmente contro le donne. Invece, nella sextortion dove vengono chiesti soldi o altro per non diffondere i contenuti di carattere sessuale, i danneggiati sono in gran parte uomini.

L’elemento comune è però il grave danno alla vita privata e pubblica delle vittime e le difficoltà a denunciare causate da vergogna e paura.

IL QUADRO

L’intervento preventivo

A fine 2021 il Dl n.139, attribuì al Garante privacy la possibilità di interventire in modo preventivo su tutte le piattaforme digitali (nel 2021 il Garante aveva già avviato un canale per le segnalazioni d’urgenza ma in collaborazione solo con Facebook).

Chiunque (anche i minori con più di 14 anni) può quindi chiedere l’intervento del Garante se teme che immagini sessualmente esplicite possano essere cedute, inviate o diffuse attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso. E il numero delle segnalazioni è fortemente cresciuto da quando, a febbraio 2023, è stata attivata la trasmissione online (https://servizi.gpdp.it/diritti/s/revenge-porn-scelta-auth). Le richieste riguardano revenge porn, sextortion e in generale tutte le situazioni in cui immagini o video di carattere sessuale destinati a rimanere privati vengano trasmessi o diffusi. Le immagini possono essere state acquisite con il consenso dell’interessato o senza, come avviene nei molti casi di furti di identità volti alla creazione di falsi profili poi diffusi su siti porno o con il montaggio di volti carpiti sulla rete e montati all’interno di video porno.