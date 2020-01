Reverse charge

(Ansa)

La fattura elettronica non è obbligatoria per le operazioni da/a soggetti non residenti, salvo che non siano stabiliti in Italia, anche quando operano attraverso depositi Iva. L'eventuale applicazione del reverse Charge (tramite integrazione o autofattura) può avvenire sia con modalità elettroniche che cartacee. Il reverse charge trova ampia applicazione anche al di fuori dei depositi Iva. In caso di acquisti intracomunitari bisogna integrare la fattura (cartacea) ricevuta dall'operatore Ue secondo le consuete modalità. Lo stesso vale per i servizi Ue rilevanti in Italia. A seconda dei casi, sono poi previste tempistiche specifiche per la regolarizzazione delle fatture.