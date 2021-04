Revisione auto, ora si paga con Telepass

2' di lettura

Telepass ha stretto una partnership con Dekra per offrire ai clienti che aderiscono al programma Telepass Pay la possibilità di prenotare e pagare la revisione della propria auto (o moto) tramite la relativa app mobile disponibile per sistemi iOS e Android.

La revisione si può quindi prenotare in uno dei 212 centri Dekra sparsi sul territorio italiano che hanno aderito all'iniziativa, in particolare in Lazio e Lombardia. Questo nuovo servizio si aggiunge ai 25 già disponibili tramite l'app Telepass Pay, che comprende, tre le altre cose, altre opzioni utili come il pagamento del bollo o il parcheggio nelle strisce blu.

Un passo significativo nell'evoluzione di Telepass è stato il rilascio della nuova app “unica” Telepass Pay che si rinnova integrando i servizi tradizionali rivolti al mondo dell'auto di proprietà a quelli più innovativi e inerenti la smart mobility.

Da fine marzo è infatti possibile - attraverso un'unica applicazione sviluppata per tutti gli smartphone dotati di sistema operativo iOS o Android – accedere a tutti i servizi pensati da Telepass per i propri clienti: dalla gestione del proprio dispositivo on board (es.: cambio targa, sostituzione, gestione movimentazioni, etc.) agli oltre 25 dedicati alla mobilità quotidiana.

Tra questi ultimi si ricordano la possibilità di pagare il bollo dell'auto, acquistare il carburante, pagare la sosta e il ticket d'ingresso all'Area C di Milano; così come prenotare il lavaggio in strada della propria auto (attraverso la controllata Wash Out), usufruire della sharing mobility (es.: bici, scooter elettrici e monopattini), fino alla sottoscrizione di prodotti e servizi assicurativi, come la RC auto e le polizze “instant” legate alla mobilità di tutti i giorni.