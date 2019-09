Revisione delle concessioni autostradali, ecco che cosa potrà accadere Che cosa s’intende davvero per «revisione delle concessioni»? Il governo Conte-bis ha messo questa espressione tra le bandiere del suo programma su cui ha appena ottenuto la fiducia. Precisando che non si riferisce solo a quelle autostradali, per le quali però non si esclude qualche revoca per i Benetton. Così il titolo Atlantia ha perso quota. Ma in realtà il futuro del business delle autostrade dipende da come questa revisione verrà fatta di Maurizio Caprino

<p>Roma, 14 ago. (askanews) - E' nostro dovere, da amministratori pubblici quello di assicurare che questo non accada mai più. Certamente, quando accadono queste cose ci sono responsabilità giudiziarie. Quelle le stabiliscono i giudici, poi ci sono azioni politiche da fare. E quelle dobbiamo farle noi come governo, noi come amministratori della cosa pubblica. Come ad esempio avviare i meccanismi di revoca delle concessioni quando qualcuno non ottempera ai contratti, quando qualcuno non ottempera ai doveri di contratto che ci sono scritti". Lo ha detto Luigi Di Maio parlando con i giornalisti al termine della commemorazione delle vittime del Ponte Morandi.</p>

Che cosa s’intende davvero per «revisione delle concessioni»? Il governo Conte-bis ha messo questa espressione tra le bandiere del suo programma su cui ha appena ottenuto la fiducia. Precisando che non si riferisce solo a quelle autostradali, per le quali però non si esclude qualche revoca per i Benetton. Così il titolo Atlantia ha perso quota. Ma in realtà il futuro del business delle autostrade dipende da come questa revisione verrà fatta.

La revoca, anche limitata al tratto Genova-Savona (teatro del crollo del Ponte Morandi) resta una possibilità lontana: la procedura per arrivarvi non è mai stata nemmeno avviata e la Presidenza del Consiglio (cui negli accordi tra le forze della nuova maggioranza è rimessa la questione) ha sul tavolo la relazione degli esperti giuridici del ministero delle Infrastrutture, che in estate hanno suggerito molta prudenza. Senza contare l’incrocio con la questione Alitalia, per risolvere la quale si conta proprio su Atlantia.

Così pare restare solo la strada delle revisioni. Le opzioni possibili sono tante. E la loro applicazione può avere effetti diversi da quelli che si possono immaginare in prima battuta.

Revisione delle tariffe

Il pensiero degli osservatori è andato subito al nuovo regime tariffario introdotto a giugno dall’Autorità di regolazione dei trasporti (Art). Prevede tagli ai profitti dei concessionari, diminuendo la remunerazione del capitale investito e dei costi riconosciuti in tariffa (ma ciò non implica automaticamente tariffe più basse o rincari minori rispetto al passato).

Sono criteri che l’Art aveva già fissato per le nuove concessioni, come quella di rinnovo per la gestione dell’Autostrada del Brennero. Solo che, col decreto Genova di un anno fa (Dl 109/2018, la prima risposta effettiva dello Stato al crollo del Ponte Morandi), l’authority è diventata competente anche sulle concessioni in corso, man mano che scadono i relativi piani finanziari quinquennali che le disciplinano nei dettagli.