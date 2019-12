Revisori e sindaci per le Srl, la miniguida alla scadenza del 16 dicembre Scade lunedì 16 dicembre il termine per convocare l’assemblea incaricata di nominare il revisore o l’organo di controllo delle Srl che superano i nuovi parametri. Ecco tutte le indicazioni utili per il nuovo adempimento di Nicola Cavalluzzo e Valentina Martignoni

Scade lunedì 16 dicembre il termine ultimo per la convocazione dell’assemblea in cui procedere alla nomina del revisore o dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle cooperative - costituite in forma di Srl - che, nel corso degli esercizi 2017 e 2018, hanno superato uno dei nuovi parametri previsti dall’articolo 2477, comma 2, lettera c), del Codice civile (ricavi o attivo di 4 milioni di euro o 20 dipendenti).

È anche probabile che l’assemblea debba in primo luogo deliberare con le maggioranze qualificate previste dall’articolo 2479-bis, comma 3, del Codice civile e con l’intervento quale segretario del notaio per adeguare lo statuto alle nuove prescrizioni in tema di controllo societario.

L’adeguamento dello statuto

Le modifiche al Codice civile introdotte dal decreto sulla crisi d’impresa (in particolare, dall’articolo 379 del decreto legislativo 14/2019), obbligano molte Srl a modificare il proprio statuto adeguandolo alle nuove disposizioni in tema di nomina del revisore e/o dell’organo di controllo (monocratico o collegiale). La tempistica è regolata dallo stesso legislatore che ha concesso alle Srl nove mesi di tempo a partire dall’entrata in vigore del provvedimento (quindi il termine ultimo scade, come detto, il 16 dicembre).

In linea di massima la necessità di intervenire dipende dal “tenore” dell’eventuale clausola che al momento disciplina la nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se lo statuto in vigore fa espresso riferimento ai limiti indicati dall’articolo 2435-bis del Codice civile, si rende necessaria la modifica. Lo stesso accade se l’attuale formulazione contiene un generico rinvio al medesimo articolo, del tipo: «La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei limiti di cui all’articolo 2435-bis del Codice civile, così come previsto dall’articolo 2477 del Codice civile, nonché nelle ipotesi di cui alla medesima disposizione» o formulazioni simili.

Di contro, nessuna modifica si rende necessaria in presenza di una clausola generica come ad esempio: «Quando obbligatorio per legge, l’Assemblea nomina il revisore o il sindaco unico o il collegio sindacale, affidando all’organo di controllo anche la revisione». Oppure in presenza di un generico riferimento all’articolo 2477 del Codice civile.