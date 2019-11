Revisori e sindaci da scegliere in 154mila aziende Entro il 16 dicembre il via alle nomine - Compensi orari tra 50 e 150 euro (fermi dal 2010) di Bianca Lucia Mazzei

3' di lettura

Manca poco più di un mese al 16 dicembre, data entro la quale 154 mila Srl dovranno nominare l’organo di controllo o un revisore. Nonostante le richieste, il termine fissato dal codice della crisi non verrà rinviato. È un adempimento che tocca un platea di aziende molto ampia. Secondo l’ultima elaborazione di Unioncamere sui bilanci 2018, si tratta di circa 154mila imprese. In base ai parametri introdotti a giugno scorso, l’obbligo scatta se per due anni consecutivi viene superato anche solo uno dei tetti previsti . Quello indicato da Unioncamere è un numero massimo, che non dovrebbe comunque cambiare molto se si estende l’analisi ai bilanci 2017.

Le nomine

Per mettersi in regola le Srl possono nominare un sindaco o un revisore. «La scelta è libera. È l’azienda che deve capire se ha bisogno del collegio sindacale, di un controllo della governance o di un organo di revisione esterna», spiega Ciriaco Monetta, presidente dell’Istituto nazionale dei revisori legali. Dal punto dei vista dei compensi però non cambia molto. È vero che per i sindaci la retribuzione, in base al Codice civile, è stabilita dall’assemblea e non esistono parametri di riferimento. Ma quelli eventualmente nominati dalle Srl per adempiere al nuovo obbligo dovranno essere anche iscritti al registro dei revisori legali.

I compensi

Per i revisori esistono valori di riferimento che, dopo l’abolizione delle tariffe, hanno solo carattere orientativo. «I parametri contenuti nel Dm 169/2010 e mai aggiornati - continua Monetta -rappresentano comunque un punto di riferimento non vincolante. Ma la regola fondamentale è che il compenso va determinato in base alla complessità dell’azienda».

Prima di accettare un incarico il revisore deve quindi svolgere un’indagine preliminare in cui stimare risorse professionali e ore necessarie e pianificare la revisione.