Revisori legali, nella formazione 2023 il codice della crisi e la sostenibilità

Il nuovo programma formativo per i revisori legali, definito con la determina della Ragioneria Generale dello Stato n. 21513 del 6 febbraio, prevede l’introduzione di diverse materie, anche in seguito alle richieste avanzate dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Per alcune materie è previsto un tetto massimo al numero dei crediti conseguibili, introdotto per rispondere alle esigenze di un aggiornamento diversificato.

Le novità

Tra i temi di maggior rilievo relativi a novità normative si segnalano il codice della crisi d'impresa, la contabilità pubblica e la fiscalità di impresa. L’inserimento di tali temi nel programma, chiarisce il Mef nell’introduzione al programma di quest'anno, dovrà in ogni caso evitare di ridurre l’offerta formativa in relazione ad altre materie che, seppure non caratterizzanti, restano comunque rilevanti.

Tra le materie caratterizzanti si segnala l’introduzione dei seguenti temi:

- Aspetti dei principi internazionali Isa Italia riguardanti gli Enti del terzo settore (A.2 “Principi di revisione nazionali e internazionali);

- Codice italiano di Etica e Indipendenza dei revisori di prossima emanazione (A.4 “Deontologia professionale ed indipendenza);