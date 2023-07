Strada dei Parchi riceve un primo risarcimento da 1,2 miliardi di euro

I punti chiave Il decreto interministeriale

La lettera del Mit

Un primo indennizzo e la convocazione di un tavolo di governo per chiudere definitivamente il dossier. Si è sbloccata la tormentata vicenda di Strada dei Parchi (SdP), la società del gruppo Toto cui un anno fa il governo Draghi aveva revocato la concessione delle autostrade A24/A25, sostenendo che non avesse fatto le dovute manutenzioni dei viadotti. Ora, dopo che i tribunali de L’Aquila e di Teramo hanno assolto i vertici della società perché «il fatto non sussiste», il governo ha deciso di intervenire per sanare la situazione.

Il decreto interministeriale

Il primo passo è un decreto interministeriale, a firma dei ministri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, approvato il 7 luglio 2023, con cui si riconosce a SdP un primo risarcimento, pari a 1,2 miliardi di euro. Il Sole 24 Ore ne è entrato in possesso e a pagina 5 si legge che s’intende «provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7-ter, comma 11, del decreto-legge n. 68 del 2022 (legge Draghi) alla determinazione dell’importo previsto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n.162 del 2019».

A questo fine il Mit (ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha affidato il compito di valutare l'ammontare a una società di revisione indipendente, la E&Y, la quale ha stabilito il dovuto in circa 1,2 miliardi – per l’esattezza 1.198.087.339 – cifra che il decreto ha fatto propria.

Con questi soldi, da un lato viene stabilito che si azzeri il residuo prezzo di concessione da pagare all’Anas (le rate annuali fissate a suo tempo con la gara europea che vinse SdP) per 830 milioni (in realtà detratte le rate 2017 e 2018, posticipate per legge e per le quali non si sono verificate le condizioni per il pagamento, ad Anas vanno netti 720 milioni), mentre con la restante parte del risarcimento, poco meno di 480 milioni, la società del gruppo Toto salderà al 100% i fornitori e rientrerà completamente dall’esposizione bancaria.

E questo le consentirà di rispettare gli impegni del concordato preventivo presentato ad aprile, reso indispensabile dal fatto che il decreto espropriativo dell'anno scorso l'aveva privata di qualsiasi forma di ricavo. Passaggio, questo della chiusura in bonis del concordato, che verrà sancito solo dopo che il giudice del Tribunale civile di Roma il 28 luglio avrà definitivamente deliberato.