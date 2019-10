Revoca delle concessioni per due porti turistici di Cattolica

Questo atteggiamento, sostiene l’associazione, «mette a rischio 2.225 posti di lavoro nella portualità turistica, gli introiti dei canoni demaniali versati all'erario da 24 porti turistici, un importante indotto sui territori e crea un serio danno non soltanto d’immagine per la ricettività turistica di tutto il Paese. E adesso arriva, la ritorsione della revoca delle concessioni, che colpisce le prime due società».



Il presidente di Ucina, Saverio Cecchi, aggiunge: «Abbiamo bussato a tutte le porte da anni. Ho scritto al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ma non ho avuto risposta. Ci opponiamo a una vera e propria “esecuzione” da parte a opera degli organi amministrativi dello Stato. Siamo pronti a azioni eclatanti, anche a bloccare il porto di Genova».



Il tribunale civile di Rimini, in prima battuta, ricorda Roberto Perocchio, presidente di Assomarinas, «aveva concesso la sospensiva dicendo che bisognava far riferimento, per i canoni, all’accordo originario di costruzione e gestione; ma l’amministrazione si è impuntata, riuscendo a far revocare la sospensiva e, in più, ha avviato una procedura di decadenza della concessione per mancato pagamento del canone. Eppure le marine hanno sempre continuato a pagare la tariffa concessoria prevista nell’atto originario».



Ucina ricorda, peraltro, che la querelle che interessa i 24 porti, comprese le due marine di Cattolica, è arrivata fino alla Corte Costituzionale che, con una sentenza del 2017, «ha evidenziato come l’aumento dei canoni è possibile (e quindi in assoluto legittimo), ma va esclusa l’applicabilità dei nuovi criteri alle concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti e infrastrutture da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007».



La suprema corte ha inoltre precisato che gli aumenti «risultano applicabili soltanto a quelle concessioni che già appartengano allo Stato e che già possiedano la qualità di beni demaniali. Nelle concessioni di opere da realizzare a cura del concessionario, ciò può avvenire solo al termine della concessione, e non già nel corso della medesima».