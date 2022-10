Revocata qualifica di agente di Ps al forestale condannato per diffamazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Condotta non idonea, revocata la qualifica di agente di pubblica sicurezza al forestale condannato per diffamazione a mezzo stampa e calunnia dei colleghi.



La vicenda affrontata dal Tar di Cagliari con la sentenza numero 00623/2022 riguarda il ricorso presentato da un agente forestale al quale il rappresentante del Governo aveva notificato la perdita dei requisiti di agente di pubblica sicurezza.

Loading...

Tutto era legato ad alcuni procedimenti penali pregressi.

La sentenza Visualizza

L'uomo era stato condannato in primo grado e appello per diffamazione e calunnia nei confronti dei colleghi. Fatto che aveva comportato la perdita dei requisiti e quindi lo scioglimento del rapporto di lavoro con la Regione (in Sardegna il corpo forestale e di vigilanza ambientale è regionale). In mezzo, un primo ricorso al Tar e poi al Consiglio di Stato e il pronunciamento della Cassazione che aveva sancito la fine del procedimento penale per prescrizione. Proprio alla luce del pronunciamento della Suprema corte l'uomo, cui era stato revocato anche il porto d'armi per tiro a volo, aveva proposto nuovo ricorso al Tar chiedendo l'annullamento del provvedimento del rappresentante del Governo. Le motivazioni del ricorrente non sono bastate a superare l'ostacolo.



Per i giudici amministrativi il comportamento dell'uomo (alla luce della sentenza di primo grado e della Corte d’appello) «ha senz'altro determinato il venir meno del requisito della buona condotta, sicché - a prescindere dal rilievo che i fatti posti a fondamento della decisione non fossero stati accertati con sentenza passata in giudicato - non può ritenersi inficiata dai precitati profili di illegittimità la decisione assunta dal rappresentante del Governo di revocargli la qualifica di agente di Ps per il venir meno del requisito di affidabilità richiesto sia per l'ottenimento che per la conservazione della qualifica».