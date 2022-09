Revolut si espande con i pagamenti «one clic» per l’ecommerce

Ascolta la versione audio dell'articolo

Revolut procede a passo spedito nell’evoluzione della sua offerta business. La super app finanziaria globale con oltre 20 milioni di clienti scende in campo nei pagamenti rapidi “one clic” con Revolut Pay, una nuova funzionalità di pagamento online sicura che consente ai commercianti del Regno Unito e dello Spazio Economico Europeo di presentarlo come metodo di pagamento sulle pagine dei prodotti, del carrello e del checkout.

La soluzione rientra nell’offerta Revolut Business, lanciata nel 2017: «In cinque anni è cresciuta fino a fornire a centinaia di migliaia di aziende strumenti utili per controllare le proprie finanze. La nostra diversificata base di clienti comprende unicorni tech, grandi imprese e Pmi in rapida crescita», spiega Thibaut Genevrier, head of Acquiring and Partner di Revolut.

«È una soluzione all-in-one per avviare e gestire un’azienda - prosegue -. Nessuno offre più servizi di noi in un tale numero di mercati. I nostri prodotti sono veloci, facili da usare e offrono alcune delle tariffe più basse disponibili».

Revolut sostiene che Revolut Pay renderà «gli acquisti online ancora più semplici poiché facilita i pagamenti diretti, fornendo al contempo la massima sicurezza per gli utenti». I pagamenti saranno convalidati tramite funzionalità sicure come Face ID o sblocco tramite impronta digitale, senza condividere il numero di conto.

I consumatori possono pagare con un solo clic e guadagnare cashback sugli acquisti mentre spendono, pagando con le carte salvate o direttamente con il saldo del proprio conto Revolut. Gli utenti non Revolut possono pagare altrettanto facilmente utilizzando carte Mastercard o Visa salvate emesse da qualsiasi altro fornitore.