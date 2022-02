Revolut lancia la sfida dei pagamenti PagoPA a commissioni zero

Ascolta la versione audio dell'articolo

PagoPA non è più una novità per nessuno: il sistema di pagamento unificato nei confronti della Pubblica amministrazione si conferma come uno strumento di semplificazione per i cittadini e di efficienza per la Pa che non deve rincorrere i rivoli di ricavi derivanti da tributi, imposte, multe, rette.

Tanto per dare un'idea, da inizio anno sono state quasi 47 milioni le transazioni effettuate sulla piattaforma per un controvalore prossimo agli 8 miliardi di euro, più del doppio di un anno prima.

La novità potrebbe arrivare ora sul fronte delle commissioni. Revolut annuncia che integrerà PagoPA all'interno della sua piattaforma che conta 650mila utenti attivi.

Fin qui nulla di particolarmente innovativo, visto che sono ormai tantissime le app bancarie e di pagamento che permettono di accedere ai pagamenti unici verso le Pubbliche amministrazione.

La vera innovazione è che la superapp finanziaria lancia il sasso delle commissioni sul servizio permettendo ai suoi utenti di accedere al servizio di pagamento degli avvisi PagoPA in maniera del tutto gratuita.