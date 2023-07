Revolut porta in aeroporto il distributore di carte Visa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Siete in partenza e avete bisogno di una carta per i pagamenti da usare in viaggio? Nessun problema. D’ora in poi i passeggeri in partenza da Fiumicino avranno a disposizione un distributore automatico – in realtà sono cinque nei punti strategici dell'aeroporto – in grado di fornire una carta di debito Visa collegata al proprio conto corrente Revolut.

Gli utenti della superapp finanziaria che vanta 1,3 milioni di utenti in Italia potranno così ottenere una nuova carta Visa “last minute” e collegarla al proprio conto. Ma anche chi non è utente Revolut potrà scaricare l'app, creare un conto e ottenere la carta di debito. In ogni caso gli utenti avranno un cashback sulla prima transazione e potranno partecipare alla lotteria per biglietti di eventi sportivi sponsorizzati da Visa. Tramite l'app di Revolut, che così amplia i suoi servizi per il travel, le carte potranno essere bloccate e sbloccate in qualsiasi momento da parte degli utenti. In prospettiva l'esperimento di Fiumicino potrà essere esteso anche ad altri aeroporti.

«Con questa innovazione vogliamo soddisfare le esigenze dei viaggiatori fornendo loro prodotti e soluzioni pertinenti proprio quando ne hanno bisogno, ad esempio subito prima del viaggio, e vogliamo anche mostrare loro come un nuovo modo di gestire il denaro può essere facile e accessibile. In particolare in Italia vogliamo che Revolut diventi l’app bancaria più scaricata nel 2023 e che venga considerata il conto principale da molti italiani», spiega Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Southern Europe. «Questa iniziativa si colloca nell'ambito del nostro impegno per valorizzare l'ecosistema fintech, offrendo supporto e strumenti innovativi per espandersi grazie alla scala globale e agli standard di sicurezza della nostra rete. L'obiettivo in questo caso è quello di creare una soluzione totalmente nuova sul mercato che renda accessibile in tempo reale uno strumento di pagamento in un momento, quello della partenza per un viaggio, in cui la disponibilità della carta e la velocità nell'ottenerla è determinante», gli fa eco Stefano Stoppani, country manager di Visa.

Come emerso dall'Osservatorio sui Pagamenti Digitali di Visa, realizzato con Ipsos, le esigenze dei consumatori in fatto di transazioni sono sempre piú sofisticate. i pagamenti digitali sono ormai una consuetudine per metà degli Italiani e il 58% si dichiara aperto a tutte quelle innovazioni che semplificano l'esperienza di pagamento.