Revolut: «Puntiamo a 2 milioni di clienti italiani nel 2024»

Revolut , fintech britannica che offre servizi innovativi, punta ad arrivare a 2 milioni di clienti in Italia entro la prima metà del 2024 e a offrire ai propri correntisti l’Iban italiano (attualmente il conto ha le coordinate della Lituania). Come spiega in una intervista il nuovo head of branch e head of lending per l’Italia, Maurizio Talarico, la «la nostra strategia è quella di diventare il conto principale dei clienti, quello dove accreditare lo stipendio e pagare le bollette o il PagoPa oltre a poter utilizzare i servizi per cui siamo conosciuti come il cambiavalute. Potranno disporre inoltre di nuovi servizi che lanceremo quali i prestiti personali».

Talarico, che proviene da oltre sei anni in Admiral Group dove è stato chief operating officer di ConTe Prestiti, ha ricoperto altri ruoli tra cui head of loans di ConTe Assicurazioni. «Dei nostri attuali 1,5 milioni di clienti in Italia - sottolinea - un terzo è arrivato solo nell’ultimo anno. Stiamo investendo molto in Italia in termini di risorse umane e di comunicazione. Puntiamo a diventare il conto principale e non più di appoggio. Partiremo anche con la possibilità di richiedere prestiti personali e valuteremo se estendere in futuro al nostro paese anche alcuni servizi che il gruppo offre in altri paesi come il buy later, i mutui o il risparmio.

Già ora, rileva il manager, «per molti clienti la nostra app non è solo lo strumento da utilizzare solo quando si viaggia». Talarico cita così «il sorpasso delle operazioni svolte in Italia da quelle realizzate all’estero da parte dei clienti italiani» a riprova di una sempre maggiore penetrazione nel mercato. Il nuovo capo di Revolut esclude, per il momento, accordi o partnership con banche di tipo tradizionale di dimensione media o piccola che devono fare fronte alle necessità della trasformazione digitale con investimenti ingenti.

«Anche il mercato italiano - rileva Talarico - si sta muovendo nella direzione della banca digitale che abbiamo intrapreso da tempo e di questo siamo contenti». Per fare fronte alla crescita nel nostro paese, il gruppo ingrandirà il team italiano di professionisti nelle aree legale, compliance e credito.