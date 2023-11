Revolut tenta la svolta in Uk e nomina ceo l’italiana Carlesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La fintech britannica Revolut opera nell’Eurozona come banca, quindi avendo accesso al fondo di tutela dei depositi, grazie a una licenza bancaria rilasciata dalla Lituania. Ma alla casa madre che ha sede negli Uk, dove l’app finanziaria conta circa 8 milioni di clienti, le Autorità di Vigilanza londinesi non hanno ancora concesso l’ok alla trasformazione in banca.

Il profilo

Anche per provare a sbloccare questo dossier, Revolut Uk ha deciso di nominare un nuovo ceo. E la scelta è caduta sull’italiana Francesca...