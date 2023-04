Revuelto prezzo

Quanto costa la nuova Lamborghini Revuelto? L'erede della Lamborghini Aventador sarà commercializzata a partire da 510 mila euro tasse escluse, a cui andrà aggiunta una lunga lista di personalizzazione per rendere l'auto “tagliata su misura”. Come tradizione il marchio di Sant'Agata Bolognese mette a disposizione il programma Ad Personam, in grado di rendere la nuova Lamborghini Revuelto come un vero e proprio abito sartoriale. Revuelto è il modello Lamborghini di serie che offre la più ampia possibilità di personalizzazione, portando all'apice l'esclusività del programma Ad Personam. Sono infatti disponibili ben 400 colori differenti per la carrozzeria, senza contare che ogni cliente può personalizzare ulteriormente il proprio esemplare, definendo la livrea che più preferisce. Da sottolineare come la sportività sostenibile di Revuelto, non si fermi soltanto alle specifiche tecniche del sistema plug-in hybrid, dato che le vernici impiegate sono infatti a base d’acqua invece che a solvente. L'abitacolo è caratterizzato dalla presenza del carbonio a vista, utilizzato sulla plancia, nelle bocchette d'aerazione esagonali e per incorniciare il dashboard e le bocchette centrali. La selleria abbina pellami pregiati al nuovo tessuto ultraleggero Corsa-Tex in microfibra Dinamica®, realizzato in poliestere riciclato attraverso un processo produttivo a base di acqua. Il cliente può personalizzare gli interni optando per un mix bilanciato di pelle e Corsa-Tex, oppure privilegiare l’uno o l’altro materiale in percentuale maggiore a seconda della propria preferenza, avendo inoltre a disposizione ben 70 opzioni cromatiche

16/17 Menu