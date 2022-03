Rfi, rallentamenti su nodi Firenze e Roma per bug informatico Alstom

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Il problema sulla rete ferroviaria italiana generato questa mattina dai sistemi di segnalazione prodotti da Bombardier Transportation è dovuto ad un bug informatico già mitigato nelle prime ore da un intervento tecnico su tutta la rete. Alstom si scusa per l’inconveniente causato ai passeggeri ed è impegnata a fornire tutto il supporto necessario a Rfi per tenere monitorato il sistema di comando centralizzato e computerizzato del traffico, a beneficio di tutta la rete». È quanto comunica Rete ferroviaria italiana in una nota.

Rallentamenti fino a due ore e mezzo

Con la stessa nota Rfi dà un aggiornamento sullo situazione dei ritardi precisando che dalle 12.30 «è stato ripristinato il regolare funzionamento degli apparati di comando centralizzato e computerizzato nei nodi di Firenze e Roma e la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa con ritardi medi al momento fino a 80 minuti».

Loading...

L’inconveniente tecnico segnalato da Rfi ha interessato la linea Alta Velocità/convenzionale Firenze-Roma in prossimità dello scalo di Firenze Campo Marte. Segnalate pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con rallentamenti fino a due ore e mezzo. L’azienda ferroviaria ha cercato di limitare i disagi riprogrammando l’offerta ferroviaria, con diverse cancellazioni e limitazioni di percorso.

Assoutenti: riconoscere rimborsi ai viaggiatori per disagi

Per Assoutenti, “guasti e problemi tecnici sulla rete dell’Alta velocità si stanno verificando con troppa frequenza, coinvolgendo le stesse aziende di trasporto ferroviario e migliaia di cittadini che pagano salati biglietti per viaggiare”. Per questo, l’associazione di consumatori chiede a Rfi di “aprire un tavolo” con i rappresentanti dei consumatori “sulle problematiche delle infrastrutture ferroviarie italiane, volto a studiare soluzione in grado di garantire i servizi e tutelare i diritti dei passeggeri”. La richiesta è anche di riconoscere agli utenti coinvolti nei disagi nel trasporto ferroviario registrato oggi “un indennizzo per i danni subiti, oltre al rimborso del biglietto come previsto dalla normativa vigente, e ci mettiamo a disposizione di chi, a causa dei problemi odierni, voglia avviare azioni risarcitorie nelle sedi competenti”.