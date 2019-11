Rho investe 100mila euro in tre progetti ideati dai ragazzi

Rho, Palazzo comunale (Fotogramma)

Per il migliore progetto realizzato in partnership, vince il Comune di Rho, 50mila abitanti alle porte di Milano. Il Comune ha investito 100mila euro nella riqualificazione di spazi cittadini, su progetti ideati dai ragazzi delle scuole elementari e medie (Progetto “Dirò la mia a scuola!)”. Nel contesto del bilancio partecipativo, i ragazzi hanno ideato e votato tre progetti per la città: la riqualificazione di alcune fermate del trasporto pubblico, con panchine “intelligenti” e collegamento wi-fi, la riqualificazione di un parco pubblico e il rifacimento del gattile comunale. «L'obiettivo che vogliamo raggiungere con il bilancio partecipativo, che abbiamo già fatto per quattro volte - spiega il vicesindaco Andrea Orlandi, 33 anni e già un'esperienza alle spalle come assessore al bilancio - è quello di coinvolgere il cittadino facendolo giocare in prima linea, con la proposta di iniziative per le quali il Comune fa solo da arbitro e da finanziatore. I ragazzi imparano così come si dà realizzazione a un progetto e come funziona la macchina pubblica».