Rho, prende la licenza media a 84 anni: «E adesso mi iscrivo alle superiori» Carmelo Ferraro, classe 1934, è un battagliero siciliano trapiantato a Rho, tornato sui libri di scuola al Centro provinciale istruzione adulti di Rho. E ha conseguito il titolo di studio. E quest’anno torna di nuovo sui banchi di scuola

Fico: merendine? Senza polemiche, primo punto sia istruzione

3' di lettura

É tornato sui banchi di scuola a 84 anni e ha conseguito la licenza media: «E adesso mi iscrivo alle superiori». Carmelo Ferraro, classe 1934, è un battagliero siciliano trapiantato a Rho, tornato sui libri di scuola al Centro provinciale istruzione adulti di Rho. Originario della provincia di Messina, l’anno scorso Carmelo ha deciso di riaprire i libri e rimettersi a studiare. Dopo il servizio militare a Milano, Carmelo si era trasferito nel capoluogo lombardo e, dopo il matrimonio, si era spostato a Rho per lavorare per 25 anni alla Montecatini.

GUARDA IL VIDEO - Fico: merendine? Senza polemiche, primo punto sia istruzione

«Ho preso informazioni quasi per scherzo»

La quinta elementare l’aveva frequentata in tempo di guerra. «Ai miei tempi dopo le elementari si andava subito a lavorare. Pur avendo fatto diversi corsi di specializzazione – ha raccontato Carmelo – non avevo mai preso la licenza media, così ho chiesto informazioni quasi per scherzo, ma poi mi sono detto “Perché no?”». Carmelo guardava dalla finestra della sua casa l’aula al terzo piano piena di giovani del centro, dove poi ha frequentato le lezioni. «Mi è sembrato un bel modo per impegnare le serate e per combattere la solitudine che provo da quando sono rimasto vedovo due anni fa». E così si è iscritto. «I miei compagni di classe erano tutti ragazzi: mi sono trovato molto bene con tutti, dai professori ai compagni. Ho obbligato i ragazzi che mi davano del “lei” a darmi del “tu”. Perchè volevo essere uno studente come gli altri. Le mie materie preferite? Storia e geografia. Matematica e inglese, invece, sono state le più ostiche». E ora «mi sono iscritto al biennio delle superiori, sperando che la salute mi accompagni».

Obiettivo innalzare i livelli di istruzione

«Siamo rimasti colpiti dalla sua vitalità, dalla curiosità, dalla voglia di fare di Carmelo. Ha sempre avuto un grande amore per lo studio che non ha potuto coltivare da giovane. Ancor oggi ogni sera legge l’enciclopedia del sapere. Ed è una strada che vuole proseguire, visto che si è già iscritto al biennio delle superiori», ha spiegato Alessandra Belvedere, dirigente scolastica del Cpia di Rho. Ora si è iscritto alla formula “due anni in uno” di attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici. «L’istruzione per gli adulti - spiega ancora la preside - spesso viene considerata di serie B, mentre bisogna ricordare che innalzare i livelli di istruzione è un obiettivo dell’Agenda europea 2020. Tanti giovani ancor oggi non hanno un diploma di licenza media».

Per la prima volta un alunno over 80

«Capita di avere alunni sessantenni e settantenni, in genere persone che dopo la pensione decidono di tornare a studiare – hanno raccontato i professori - ma è la prima volta che abbiamo un alunno over 80. Alcuni, come il signor Carmelo, si iscrivono ai percorsi di primo livello per conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ossia le “vecchie” 150 ore. Altri invece scelgono i nostri corsi di inglese e informatica».