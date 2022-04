Riacceso l’acceleratore del Cern: riparte la caccia alla materia oscura

La riaccensione di un acceleratore di particelle come l’Lhc è un’operazione complessa: «Non è come schiacciare un bottone: c’è un certo senso di tensione e nervosismo», ha spiegato Rende Steerenberg, responsabile della sala operativa.

Tra le maggiori difficoltà che si potrebbero registrare la scoperta di un’ostruzione, la deformazione dei materiali sottoposti a variazioni di 300 gradi di temperatura e le difficoltà di coordinamento di migliaia di magneti incaricati di mantenere costante il flusso di particelle al di sotto del confine franco-svizzero nei dintorni di Ginevra.

La ricerca della “materia oscura”

Le collisioni sperimentate all’Lhc tra il 2010 e il 2013 hanno portato all’evidenza dell’esistenza dei tanto sospirati bosoni di Higgs che, insieme al loro campo energetico, sono ritenuti determinanti nella formazione dell’Universo all’indomani del Big Bang di 13,7 miliardi di anni fa.

Ma resta ancora molto da scoprire. In primo luogo gli esperimenti che saranno ripresi al Cern puntano nel senso della ricerca della “materia oscura” che esisterebbe al di sotto dell’universo visibile. Si ritiene che la materia oscura abbia un volume cinque volte superiore alla materia visibile, ma ha la peculiarità di non assorbire, riflettere o emettere luce. Per questo viene chiamata “oscura” e gli esperimenti finora non hanno portato ad alcuna evidenza.

Le nuove potenzialità lasciano sperare in una maggior possibilità di rilevare questa materia: «Aumenteremo drasticamente il numero delle collisioni e, parallelamente, la probabilità di nuove scoperte», aggiunge Steerenberg, sottolineando che è già in programma una nuova chiusura dell’Lhc dal 2025 al 2027.