Riace riapre le sue porte:  il paese ora integra quaranta profughi afghani

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Riace non si ferma. Con l'apertura di nuovi corridoi umanitari verso Kabul, sono arrivati in quello che il mondo ha conosciuto come il borgo dell’accoglienza, diverse famiglie afghane, una quarantina di profughi in tutto, regolarmente arrivati in Italia. Nonostante la pesante vicenda giudiziaria che ha travolto l’ex sindaco Mimmo Lucano, e che ha smantellato un sistema di integrazione che per anni ha fatto scuola in Europa, il Villaggio globale, in provincia di Reggio Calabria, dà nuovi segni di vita, con la riapertura delle case destinate ai migranti, dell’ambulatorio medico, dell’asilo, della mensa sociale e di alcune botteghe.

Grazie a una sottoscrizione nazionale di 400mila euro, promossa dall’associazione “A Buon Diritto”, presieduta dal senatore Luigi Manconi, lanciata inizialmente per coprire la sanzione pecuniaria richiesta dal tribunale di Locri, che in primo grado ha condannato Lucano per illeciti nella gestione del sistema dell’accoglienza, l'ex sindaco di Riace ha ripreso la sua missione. Fra i garanti del fondo istituito dalla Onlus, risultano gli ex magistrati Gherardo Colombo e Armando Spataro.

Loading...

Chigofa è arrivata a Riace tre mesi fa da Kabul con i suoi tre bambini: lavora al telaio nella bottega della tessitura, affiancata da Gloria, una giovane artigiana del posto. «Così si uniscono i saperi locali a quelli di chi viene da lontano», spiega Mimmo Lucano. Gli uomini si dedicano alla terra e una decina di bambini, in una delle sale di Palazzo Pinnarò, sede dell'associazione Città futura, frequentano l'asilo, dove sono impegnate diverse operatrici sociali.

Della mensa si occupa Anna, una riacese, che prepara pizza e hamburger di pollo per i piccoli profughi. Le derrate arrivano dal banco alimentare di Montalto, vicino Cosenza. «Quando il paese era popolato di migranti – racconta la cuoca – era una gioia sentire il vociare dei bambini che giocavano nella piazzetta. Perché prima di Lucano, Riace era un paese quasi abbandonato, e con l'accoglienza si era riempito di vita». Il dolce, uno “stollen”, lo porta Carla, una berlinese che sostiene Mimmo Lucano da sempre. Ha lasciato la Germania 4 anni fa per trasferirsi in Calabria e supportare da vicino l’ex sindaco.

Saltuariamente apre anche la bottega del legno, ma a mandarla avanti è solo un abitante del luogo. Sugli scaffali mette in fila statuine di guerrieri masai e donne aborigene come faceva quando condivideva il suo laboratorio con un immigrato dell’Africa subsahariana.