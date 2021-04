Riad tratta per cedere l’1% di Saudi Aramco: quota da 19 miliardi di dollari

3' di lettura

Saudi Aramco torna a bussare alla porta degli investitori internazionali, con trattative per cedere l’1% del capitale a «una primaria società energetica globale»: una partecipazione che ai corsi di Borsa attuali vale 19 miliardi di dollari. A rivelarlo è stato il principe ereditario saudita, il potentissimo Mohammed Bin Salman, cui sono affidate le redini della politica economica del regno

Il progetto non si è ancora concretizzato, ma «ci sono dicussioni in corso» per «un’operazione molto importante...