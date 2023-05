Rialzo a doppia cifra per Giglio Group dopo accordo per merchandising Frecciarossa

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scatta a Piazza Affari Giglio Group e, con un rialzo che sfiora il 20%, è tra le migliori della giornata, facendo nettamente meglio del FTSE MIB e dell'All Share. A fare da traino è il contratto con opzione triennale, siglato con Trenitalia per l’eCommerce management services. Giglio Group sarà il partner di Trenitalia, società del gruppo Ferrovie dello Stato, nella gestione dell'intera attività di e-commerce e per il merchandising online e offline. In particolare, include brand management, gestione della logistica con produzione e consegna merchandising, spedizioni e pagamenti a livello globale, customer care multilingue, gestione della politica dei resi e creazione e sviluppo del negozio online nella catena logistica nazionale e internazionale.

L'obiettivo è consolidare e sviluppare l'iniziativa promozionale e commerciale di Trenitalia attraverso la creazione di una linea di prodotti di merchandising a marchio Frecciarossa anche attraverso eventuali accordi di co-branding. La partnership con Giglio Group consentirà a Trenitalia di diffondere il marchio Frecciarossa utilizzando l'e-commerce come piattaforma di vendita. Inoltre, i punti accumulati dai clienti attraverso il loyalty program "CartaFreccia" potranno essere usati per l'acquisto dei prodotti brandizzati Frecciarossa.

«Siamo onorati di poter realizzare il sito online di Trenitalia e la creazione di una linea di merchandising per un brand che rappresenta una delle eccellenze italiane nel mondo. Giglio Group, in sinergia con tutte le business unit del gruppo, realizza un progetto di ampio spessore per una delle aziende più importanti del nostro Paese», ha detto il Ceo di Giglio Group, Alessandro Giglio, sottolineando che «gli sviluppi potenziali di questa collaborazione sono infiniti ed è nostra intenzione coinvolgere le principali aziende italiane in operazioni di co-branding per tutti i milioni di fruitori dei servizi di Trenitalia».