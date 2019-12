Riaperti i Giardini Reali restaurati Realizzati da Napoleone nel 1807, i Giardini versavano in grave degrado. Sono stati recuperati in 5 anni di lavori promossi da Venice Gardens Foundation, sostenuti da Assicurazioni Generali e realizzati dagli architetti Paolo Pejrone e Alberto Torsello di Marco Carminati

(Martino Lombezzi)

3' di lettura

Sono stati riaperti al pubblico i Giardini Reali di Venezia, dopo un delicato restauro promosso da Venice Gardens Foundation, sostenuto da Assicurazioni Generali e realizzati dagli architetti Paolo Pejrone (per il giardino) e Alberto Torsello (per la parte architettonica).

I Giardini Reali di Venezia hanno origine all’interno del progetto di riforma napoleonica dell’area Marciana con la decisione, sancita l’11 gennaio 1807 dal decreto di Napoleone Bonaparte, di destinare le Procuratie Nuove a sede del Palazzo della Corona. Il 23 dicembre 1920 i Giardini, inclusi tra i beni ceduti dalla Corona al Demanio dello Stato, furono assegnati al Comune di Venezia e interamente aperti al pubblico. Il 23 dicembre 2014 i Giardini Reali sono stati dati in concessione a Venice Gardens Foundation per il loro restauro. Essi si estendono per una superficie di circa 5.000 metri quadrati sulla quale si affacciano il Museo Correr, le Sale Imperiali del Palazzo Reale, il Museo Archeologico Nazionale e la Biblioteca Marciana.

I Giardini Reali di Venezia aprono al pubblico Photogallery14 foto Visualizza

Dagli anni ’50 del secolo scorso i Giardini versavano in stato di grave degrado e il patrimonio arboreo, oltre alla presenza di specie inadatte, presentava condizioni di criticità tanto da rendere quasi illeggibile la geometria e la composizione originaria del giardino. Anche il Padiglione neoclassico, realizzato dall'architetto Lorenzo Santi tra il 1816 e il 1817, riportava evidenti segni di decadenza, mentre il pergolato ottocentesco in ghisa, la cancellata e lo storico ponte levatoio versavano in stato di abbandono così come gli edifici incongrui costruiti negli anni all'interno del giardino, tra i quali un bunker in cemento armato risalente alla Seconda guerra mondiale, che rappresentava, date le significative dimensioni, un elemento di grave alterazione della geometria complessiva e impedimento al restauro del pergolato.

«Dopo cinque anni di intenso e appassionato lavoro – ha dichiarato Adele Re Rebaudengo, presidente, Venice Gardens Foundation - i Giardini Reali sono finalmente tornati a essere luogo di vita, armonia e pace, e nel tempo ne verrà curata la conservazione e la crescita, perché un giardino deve essere ogni giorno ascoltato, compreso, coltivato, nutrito e protetto per accompagnarlo a germogliare stagione dopo stagione».

La prima fioritura verrà festeggiata nella primavera 2020 e con essa i Giardini Reali torneranno a essere rigogliosi e formali secondo il disegno ottocentesco, luogo d’incontro aperto ai veneziani e ai viaggiatori, agli artisti e ai ricercatori, oltre a essere una piccola oasi per gli uccelli migratori e sedentari.