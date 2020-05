Riapertura in ordine sparso per i musei viennesi In Austria con la fase 2 sono poche le istituzioni museali che hanno riaperto dal 15 maggio di Flavia Foradini

Per i musei austriaci la “fase 2” avrebbe dovuto iniziare il primo luglio. Così aveva annunciato il governo l'11 marzo, ordinando l'immediata serrata totale di tutti i luoghi di cultura e spettacolo.

Poi però la curva epidemica è stata più clemente del previsto, e il 17 aprile un nuovo inaspettato decreto ha concesso ai musei di riaprire dal 15 maggio. Una sorta di fulmine a ciel sereno, visto che durante il primo mese di chiusura erano state disdette o posticipate mostre, il personale era stato mandato in smart working, il programma di prestiti di opere era stato rivisto; e facendo di un problema un'opportunità, i musei avevano avviato ristrutturazioni o riparazioni anche complesse, impossibili o ardue da realizzare in presenza di pubblico. Così, la prima reazione dei grandi direttori dei musei statali al decreto era stato un fermo quanto compatto: “Apriremo lo stesso il primo luglio”.



Schlichter, Rudolf 1890–1955. “Damenkneipe” (Women’s Pub) c. 1925 Watercolour over ink on paper, 60 × 50.9cm. Private collection.

Del resto, era stata la spiegazione, se un'istituzione il cui pubblico è normalmente forestiero anche al 70%, riapre per i soli visitatori nazionali, non potrà che ritrovarsi con bilanci in profondo rosso.

Un'affermazione questa, che a Vienna ha immediatamente acceso un aspro quanto interessante dibattito: “Un museo pubblico vive di finanziamenti derivati dalle tasse pagate dai cittadini. Perché allora non riapre appena possibile, per fornire i propri servizi alla popolazione? O i connazionali sono forse di seconda categoria?”, è stato chiesto da più parti.

“Avere elevate percentuali di pubblico straniero significa che le scuole hanno mancato la loro missione di formazione di adulti interessati anche all'arte e alla cultura?”

Quesiti cruciali, attinenti al ruolo che un ente culturale o artistico gioca nella società in cui opera, e che hanno indotto i principali musei a fare, per quanto possibile, retromarcia, anche se in ordine sparso.

Il 15 maggio hanno riaperto il palazzo Inferiore del Belvedere e il gruppo di musei che fanno capo a Schönbrunn , fra cui il settecentesco castello, il palazzo imperiale col Museo di Sissi, e il Museo del Mobile.



Karl Hofer, Tiller Girls, before 1927, Kunsthalle Emden – Stiftung Henri und Eske Nannen © Elke Walford, Fotowerkstatt Hamburg small

Le nuove indicazioni governative prevedono che ciascun visitatore abbia a disposizione uno spazio di 10 mq, una misura che in edifici storici non concepiti per essere musei, rende difficile accogliere un numero economicamente congruo di persone, e che in una città con un secolare passato imperiale riguarda la maggior parte delle istituzioni culturali.

Finché valgono le misure restrittive, il castello di Schönbrunn dovrà limitare gli ingressi a 1750 al giorno, il palazzo inferiore del Belvedere, a 200: “Se parliamo di grandi mostre, con prestiti di opere di ingente valore, se si vogliono coprire i costi, il periodo di apertura deve poter comprendere almeno 300.000 visitatori” ha spiegato Klaus Albrecht Schröder, direttore dell'Albertina, mentre Klaus Panholzer, direttore amministrativo di Schönbrunn, ha lanciato un appello: “Chiediamo al governo una particolare attenzione alla nostra drastica riduzione di introiti”.



Erna Schmidt-Caroll, Chansonette, c. 1928,Private collection, © Estate Erna Schmidt-Caroll

Le ulteriori condizioni governative per una riapertura richiedono la protezione del personale in contatto col pubblico, la realizzazione di un'apposita segnaletica per i visitatori, mentre è obbligatorio per tutti indossare una mascherina.

Al Belvedere ha riaperto la mostra temporanea “Into the night. Die Avantgarde im Nachtcafe” (Dentro la notte. L'avanguardia nei caffè notturni), mentre il Palazzo Superiore con le collezioni permanenti ripartirà dal primo luglio.